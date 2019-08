Sadílek slaví výhru, blíž k bitvám s českými týmy mají Atény a Guimaraes

Niklas Sandberg z Haugesundu a český fotbalista Michal Sadílek z PSV Eindhoven v akci během třetího předkola Evropské ligy.

dnes 22:43

Fotbalisté AEK Atény zvítězili v prvním utkání třetího předkola Evropské ligy na hřišti Universitatey Craiova 2:0 a mají blíže k postupu do závěrečného předkola, v němž mohou narazit na Spartu. Do poslední fáze kvalifikace má po venkovním vítězství 3:0 nakročeno také Guimaraes, který by se mohl utkat s Mladou Boleslaví.

O případném soupeři Plzně se bude rozhodovat až za týden v odvetě, neboť Mariupol remizoval s Alkmaarem 0:0. Utkání v Craiově se hrálo bez diváků, protože UEFA potrestala rumunský tým za incident z druhého předkola, kdy dělbuch hozený z tribun zranil rozhodčího. Hosté šli do vedení v 60. minutě po zásahu Petrose Mantalose a v 85. minutě potvrdil výhru řeckého celku střídající Marko Livaja. V dresu domácích nastoupil bývalý záložník Sparty a Jablonce Bogdan Vatajelu. Guimaraes se k postupu přes lotyšský Ventspils přiblížil už v prvním poločase. Po půlhodině hry se prosadil Davidson, na něj v 50. minutě navázal Rodrigues Pepe a deset minut před koncem zpečetil vítězství Joseph Amoah. Výhru 1:0 si z norského Haugesundu odvezl PSV Eindhoven, jehož barvy hájí český mládežnický reprezentant Michal Sadílek. Dvacetiletý odchovanec Slovácka odehrál na levém kraji obrany celé utkání. Jedinou branku vstřelil Steven Bergwijn z pokutového kopu. Brondby IF : SC Braga 2:4 (1:2) Góly:

15. Kaiser

50. Kaiser Góly:

18. Paulinho

20. A. Horta

90+2. R. Horta

90+5. Hermansson (vla.) Sestavy:

Schwäbe – Mensah, Hermannsson, Arajuuri, Jung – Fisker (58. Tibbling), Radošević, Kaiser – Uhre (67. Lindstrøm), Wilczek (C), Hedlund Sestavy:

Matheus – Ricardo Esgaio, Santos, Bruno Viana, Nuno Sequeira – Wilson Eduardo (C) (70. Costa), Palhinha, Fransérgio (68. Novais), A. Horta – R. Horta, Paulinho (81. Hassan) Náhradníci:

Tørnes – Gammelby, Tibbling, Lindstrøm, Hendriksen, Børkeeiet, Erceg Náhradníci:

Eduardo – De Faria, Claudemir, Hassan, Novais, Costa, Francisco Žluté karty:

76. Kaiser Žluté karty:

38. Horta, 55. Bruno Viana Rozhodčí: Bognár – Buzás, Kobor (vš. HUN) FK Austria Vídeň : Apollon Limassol FC 1:2 (1:1) Góly:

41. Klein Góly:

14. Marković

50. Gakpé Sestavy:

Lucic – Klein, Madl, Jarjué, Martschinko – Ebner (79. Sakaria), Jeggo (58. Monschein), Serbest – A. Grünwald (C) – Prokop, Edomwonyi (68. Fitz) Sestavy:

Mall – João Pedro, Yuste (C), At. Szalai, Aguirre (85. Vasiliu) – Marković, Pereyra (74. Nsue) – Gianniotas (63. Pittas), Kyriakou, Gakpé – Adrián Sardinero Náhradníci:

Pentz – Demaku, Zwierschitz, Mounschein, Yateke, Fitz, Sarkaria Náhradníci:

Demetriu – Nsue, Selimović, Bessat, Pittas, Spojaric, Vasiliu Žluté karty:

14. Jarjué, 77. Madl Žluté karty:

20. Marković, 40. Aguirre, 71. Gakpé, 90+5. Pittas Červené karty:

90+2. Madl Červené karty:

Rozhodčí: Irrati – Alassio, Longo (vš. ITA) FC Vaduz : Eintracht Frankfurt 0:5 (0:3) Góly:

Góly:

11. Kostić

27. Kostić

40. Kohr

53. Paciência

63. Gaćinović Sestavy:

Büchel (C) – Sülüngöz, Schmid, Simani – Dorn, Wieser (75. Sele), Prokopic, Göppel – Cicek (66. Frick), Sutter (46. Schwizer), Coulibaly Sestavy:

Wiedwald – Abraham (C), Hasebe, Hinteregger – da Costa, Kohr, Fernandes (66. de Guzmán), Gaćinović, Kostić – Paciência (73. Joveljić), Kamada (72. Rebić) Náhradníci:

Ospelt – Sele, Schwizer, Hofer, Gasser, Frick, Gomes Náhradníci:

Zimmermann – N'Dicka, Rebić, de Guzmán, Joveljić, Torró, Chandler Žluté karty:

Žluté karty:

4. Fernandes Rozhodčí: Paul Tierney – Edward Smart, Ian Hussin (všichni Anglie) Feyenoord Rotterdam : FC Dinamo Tbilisi 4:0 (1:0) Góly:

43. Sinisterra

82. Kobouri (vla.)

85. Berghuis

88. Narsingh Góly:

Sestavy:

Vermeer – Nieuwkoop (46. Geertruida), Botteghin (C), van der Heijden, Haps – Kökçü, Tapia (77. Burger), Fer – Sinisterra (72. Narsingh), Berghuis, Larsson. Sestavy:

Perales – Ruchaja (C), Mongil, Kobouri, Kimadze – Kuchianidze (77. Kardava), Papava, Ninua – Šengelija (46. Šulaja), Kutalia, Kavtaradze (87. Karikari). Náhradníci:

Marsman – Kelly, Malacia, Geertruida, Burger, Bannis, Narsingh. Náhradníci:

Litovčenko – Kardava, Zaria, Daffé, Medioub, Šulaja, Karikari. Žluté karty:

51. Tapia, 68. Haps Žluté karty:

29. Kuchianidze, 36. Kutalia, 65. Kimadze, 76. Šulaja Červené karty:

Červené karty:

79. Šulaja Rozhodčí: Serhij Bojko (UKR) – Andrij Skrypka (UKR), Semjon Šlončak (UKR) Mariupol : AZ Alkmaar 0:0 (0:0) Sestavy:

Chudžamov – Polegenko, Čobotenko, Bykov, Gorbunov (76. Dawa) – Čech (63. Tankovskij), Fedorčuk, Čurko, Mišňov, Vakula – Tyščenko (86. Kirjuchancev) Sestavy:

Bizot – Svensson (80. Sugawara), Vlaar, Wuytens (73. Clasie), Wijndal – Koopmeiners, Midtsjo (87. Gudmundsson), Ouwejan – Stengs, Boadu, Idrissi Náhradníci:

Dawa, Halčuk, Chaščuk, Kirjuchancev, Tankovskij, Topalov, Javorskij Náhradníci:

De Boer, Sugawara, Hatzidiakos, Clasie, Reijnders, Johnsen, Gudmundsson Žluté karty:

28. Čech, 90+1. Polegenko Žluté karty:

26. Svensson, 60. Boadu Rozhodčí: Tykgaard – Brixen, Boric IFK Norrköping : Hapoel Be'er Sheva FC 1:1 (0:0) Góly:

51. Sema Góly:

55. Šamir Sestavy:

Pettersson – Dagerstal, Larsen, Lauritsen – Gerson, Fransson (C), Thern, Skrabb (85. Thorarinsson) – Sema (69. Holmberg), Nyman, Haksabanovič Sestavy:

Setkus – Bitton B. (C), Taha, Bitton A., Goldberg – Kabha, Keltjens, Šamir – Ramzi (90. Marin), Carrillo (76. Zrihan), Hasselbaink (82. Sahar) Náhradníci:

Vaikla – Binaku, Blomqvist, Castegren, Holmberg, Smith, Thorarinsson Náhradníci:

Levita – Biton, Marin, Sabag, Levi, Sahar, Zrihan Žluté karty:

Žluté karty:

59. Taha Rozhodčí: Pol van Boekel – Davie Goossens, Rens Bluemink (vš. NED) Počet diváků: 6 479 Turín FC : FK Šachtěr Salihorsk 5:0 (2:0) Góly:

2. Belotti

15. Izzo

63. Belotti

71. Silvestri

76. Bonifazi Góly:

Sestavy:

Sirigu – Izzo (46. Bonifazi), Nkoulou (85. Singo), Bremer – De Silvestri, Baselli, Meite, Ansaldi – Zaza, Belotti (C), Berenguer (77. Rincón) Sestavy:

Klimovič (C) – Matvejčik, Rybak, Sačivko, Antić – Chadarkevič (66. Januš) – Burko, Balanovič (72. Chvaščinskij) – Ebong – Kovaljov, Bakaj (77. Višnakovs) Náhradníci:

Rosati – Lukić, Bonifazi, Singo, Millico, Rincón, Rauti Náhradníci:

Česnovskij – Llullaku, Januš, Višnakovs, Chvaščinskij, Lambulić, Bodul Žluté karty:

48. Bremer Žluté karty:

25. Ebong Rozhodčí: Stefanski – Boniek, Golis (POL) HNK Rijeka : Aberdeen FC 2:0 (0:0) Góly:

63. Čolak

88. Murič Góly:

Sestavy:

Prskalo – Kvržić, Zuparič, Punčec, Tomečak (75. Raspopović) – Halilovič, Lepinjica, Capan – Acosty (64. Murič), Čolak, Lončar Sestavy:

Lewis – Logan, Considine, McKenna, Leigh – Ferguson, Ojo, Gallagher (78. Campbell) – Hedges, Cosgrove, McGinn (78. Wright) Náhradníci:

Dani Iglesias, Raspopović, Velkovski, Bušnja, Pandur, Pavičić, Murič Náhradníci:

Wilson, Campbell, Černý, Devlin, Main, Vyner, Wright Žluté karty:

55. Kvržić, 66. Zuparič, 83. Capan Žluté karty:

62. Ojo, 90+2. Cosgrove Rozhodčí: De Burgos – Díaz, Núñez FC Šeriff Tiraspol : AIK Stockholm 1:2 (0:2) Góly:

56. Kendyš Góly:

12. Lukič (vla.)

14. Sigthorsson Sestavy:

Mikulič – Balima (77. Cojocaru), Lukič, Muzek, Cristiano – Anton (46. Hordijenko), Borysjuk – Latifi (88. Jach), Kendyš (C), Boban – Tambe Sestavy:

Linner (C) – Dimitriadis (73. Lindkvist), Karlsson, Mets – Lundström (90. Rašidi), Larsson, Adu, Elyounoussi, Jonsson Saletros – Sigthorsson (76. Bahoui), Goitom Náhradníci:

Celeadnič – Bělousov, Cojocaru, Hordijenko, Jach, Palčič, Palić Náhradníci:

Janoševič – Bahoui, Hussein, Lindkvist, Michel, Rashidi, Ylatupa Žluté karty:

75. Tambe, 84. Lukič Žluté karty:

56. Dimitriadis, 57. Elyounoussi Rozhodčí: Kevin Clancy – David McGeachie, Graeme Stewart (vš. SCO) PFC Lokomotiv Plovdiv : RC Štrasburk 0:1 (0:1) Góly:

Góly:

11. Mitrovič Sestavy:

M. Lukov – M. Petrović, S. Eze, J. Tomašević – B. Karagaren, P. Umarbaev (67. Malembana), P. Vitanov (82. G. Iliev), M. Tsvetanov – D. Iliev – A. Ožbolt (67. Wiris), A. Aralica Sestavy:

M. Sels – M. Simakan, L. Koné, S. Mitrović, A. Djiku – Y. Fofana (65. Lala), I. Sissoko, J. Martin, A. N'Dour – Nuno Da Costa (76. Ajorque), J. Bellegarde (83. Zohi) Náhradníci:

I. Pirgov, Eliton Junior, Wiris, E. Bahtić, D. Malembana, L. Masoero, G. Iliev Náhradníci:

B. Kamara, L. Ajorque, K. Lala, L. Zohi, A. Thomasson, L. Carole, D. Liénard Žluté karty:

19. Umarbaev, 87. Iliev Žluté karty:

39. Fofana Červené karty:

10. Tomaševič Červené karty:

Rozhodčí: João Pedro Pinheiro – Rui Licínio Tavares, Bruno Rodrigues, Vitor Ferreira Universitatea Craiova : AEK Atény FC 0:2 (0:0) Góly:

Góly:

60. Mantalos

85. Livaja Sestavy:

Pigliacelli – Briceag, Acka, Kelić, Bancu – Ivanov (66. Qaka), Mateiu, Cicaldau – Barbut, Roman (73. Fortes), Vatajelu Sestavy:

Barkas – Paulinho, Vranjes, Svarnas, Hult – Simao, Simoes – Verde (65. Oliveira), Geraldes, Mantalos – Klonaridis (39. Livaja) Náhradníci:

Popescu – Borta, Constantin, Fortes, Hreniuc, Ionita, Qaka Náhradníci:

Tsintotas – Albanis, Krstičić, Livaja, Lopes, Oikonomou, Oliveira Žluté karty:

81. Vatajelu Žluté karty:

90+3. Mantalos Rozhodčí: Higler – Balder, van Zuilen (NED) FC Thun : FK Spartak Moskva 2:3 (0:2) Góly:

52. Hefti

59. Rapp Góly:

22. Ponce

29. Bakajev

73. Bakajev Sestavy:

Faivre – Glarner (C), Havenaar, Rodrigues, Joss (77. Salanovic) – Castroman, Gelmi, Stillhart, Hefti – Munsy (46. Tosetti), Rapp. Sestavy:

Maximenko – De Medeiros, Džikija (C), Gigot, Rasskazov – Zobnin, Gulijev, Ananidze (60. Schürrle) – Mirzov (72. Tašajev), Ponce, Bakajev (87. Melgarejo). Náhradníci:

Hirzel – Tosetti, Roth, Kablan, Vasic, Hunziker, Salanovic. Náhradníci:

Rebrov – Schürrle, Ignatov, Melgarejo, Kutěpov, Umjarov, Tašajev. Žluté karty:

8. Stillhart, 50. Havenaar, 58. Maximenko Žluté karty:

90+3. Gigot Rozhodčí: Peljto – Ibrisimbegovič, Beljo AEK Larnaka FC : KAA Gent 1:1 (0:1) Góly:

88. Tričkovski Góly:

26. Yaremchuk Sestavy:

Toño Ramírez – Acorán, González, Mojsov, Truyols – Hevel, Sastre, Nacho Cases – Tete, Tričkovski (C), Giannou Sestavy:

Kaminski – Lustig, Ngadeu-Ngadjui, Plastun, Asare – Dejaegere, Owusu, David, Odjidja (C) – Kubo, Yaremchuk Náhradníci:

Christodoulou – Thandi, Antoniadis, Špoljarić, Assoubre, Taulemesse, Ruiz Náhradníci:

Coosemans – Mohammadi, Derijck, Verstraete, Bezus, Castro-Montes, Depoitre Žluté karty:

33. Tete, 80. Acorán, 90. Ruiz Žluté karty:

28. Dejaegere, 82. Verstraete Rozhodčí: S. Moen – K. Haglund, M. Lundberg (všichni NOR) FC Midtjylland : Rangers FC 2:4 (0:1) Góly:

58. Ogochukwu

63. Kaba Góly:

43. Morelos

52. Ayodele-Aribo

56. Katić

70. Arfield Sestavy:

Hansen – Scholz, Sviatchenko, Nicolaisen (72. Mabil) – Cajuste, Ogochukwu, Sparv (58. Dos Santos), Ferreira, Andersson – Kaba, Wikheim (58. Anderson) Sestavy:

McGregor – Tavernier, Goldson, Katić, Flanagan – Ayodele-Aribo, Kamara, Jack, Arfield (82. Docherty) – Morelos, Jones (82. Ojo) Náhradníci:

Andersen – Poulsen, Okosun, Mabil, Manjrekar, Anderson, Dos Santos Náhradníci:

Foderingham – Edmundson, Defoe, Davis, Ojo, Docherty, Barišić Žluté karty:

48. Nicolaisen, 79. Ferreira Žluté karty:

79. Jack, 86. Flanagan, 88. Morelos, 88. Ayodele-Aribo Rozhodčí: Tohver – Kõiv, Härsing Legia Varšava : Atromitos Atény 0:0 (0:0) Sestavy:

Majecki – Rocha, Jedrzejčuk, Lewzcuk, Vešovič – Gvilia, Antolič, Martins – Luquinhas, Novikovas – Kulenovic (66. Carlitos). Sestavy:

Megyeri – Natsos, Risvanis, Khila, Goutas, Katranis – Charisis (73. Ugrai), Umbides (61. Farley), Madson – Manousos (84. Talocha), Velikos Náhradníci:

Cierzniak – Cafu, Carlitos, Nagy, Niezgoda, Stolarski, Wieteska Náhradníci:

Theodorakis – Farley, Garoufalias, N ́Sikulu, Talocha, Ugrai Žluté karty:

Žluté karty:

30. Charisis, 53. Velikos, 69. Madson, 76. Goutas Neftçi Baku : Bnei Yehuda Tel Aviv FC 2:2 (1:2) Góly:

43. Joseph-Monrose

90+7. Alaksarov Góly:

26. Sagas

36. Ghadir Sestavy:

Agajev – Buludov, Petrov, Stanković (87. Mbodj), Krivocjuk – Platellas (80. Dabo), Mustivar, Machmudov (C) – Frederico, Alijev (73. Alaskarov), Joseph-Monrose. Sestavy:

Zubas – Cohen, Mori (C), Pniši, Felczer, Rustom – Mazor (89. Ben Ari), Soro, Sagas, Jan (84. Kočav) – Ghadir (69. Lazmi). Náhradníci:

Mammadov – Mbodj, Alaksarov, Dabo, Hajijev, Achundov, Mamadou. Trenér: Roberto Bordin. Náhradníci:

Šabi – Ben Ari, Kočav, Lazmi, Šimoni, Ben Šimon, Tsaadon. Trenér: Josef Abuksis. Žluté karty:

17. Platellas, 62. Mustivar, 75. Frederico, 82. Alaksarov Žluté karty:

39. Pniši, 90. Soro, 90+7. Zubas Rozhodčí: Karim Abed (FRA). Asistenti: Hicham Zakrani (FRA), Mikael Berchebru (FRA). Čtvrtý rozhodčí: Florent Batta (FRA) FK Sarajevo : BATE Borisov 1:2 (0:1) Góly:

79. Handžić Góly:

19. Baga

71. Moukam Sestavy:

Kovačević – Hebibović, Lazić, Šerbečić, Letić – Dokanović (58. Mustafić), Gavrić (87. Guzina), Velkoski (C) – Tatar, Handžić, Milanovic (74. Šišić) Sestavy:

Čičkan – Rios, Volkov, Simović, Filipović – Baga (88. Berezkin), Jablonskij, Dragun – Moukam (73. Tuominen), Skavyš (90+1 Dubajić), Stasevič (C) Náhradníci:

Marković – Šabanović, Šišić, Mustafić, Guzina, Kurdić Náhradníci:

Černik – Jonassen, Berezkin, Dubajić, Kopitović, Willumsson, Tuominen Žluté karty:

42. Hebibović, 70. Lazić Žluté karty:

Rozhodčí: Alexandre Boucaut (BEL) – Jimmy Cremers (BEL), Pieter Becquet (BEL) FC Astana : La Valletta FC 5:1 (3:0) Góly:

8. Sigurjonsson

15. Logviněnko

35. Tomasov

57. Sigurjonsson

80. Janga Góly:

67. Fontanella Sestavy:

Erić (C) – Rukavina, Postnikov, Šimunović, Šomko – Tomasov, Majevskij (63. Janga), Logviněnko, Sigurjonsson – Rotariu (87. Murtazajev), Mubele (64. Pertsuch) Sestavy:

Bonello – Beltre, Camilleri (C), Borg, Zerafa – Tulimieri (61. Pulis), Packer (78, Picciolo), Muscat – Yuri, Nwoko (61. Dimech), Fontanella Náhradníci:

Mokin – Bejsebekov, Janga, Chižničenko, Murtazajev, Mužikov, Pertsuch Náhradníci:

Cini – Dimech, Monticelli, Picciolo, Pulis, Sala, Scerri Žluté karty:

82. Logviněnko Žluté karty:

Rozhodčí: Bezborodov – Dančenko, Gavrilin (všichni Rusko) Malmö FF : HŠK Zrinjski Mostar 3:0 (1:0) Góly:

36. Bengtsson

66. Christiansen

74. Rieks Góly:

Sestavy:

Dahlin – Safari, Bengtsson, Lewicki, Larsson – Rieks, Christiansen (83. Innocent), Bachirou, Berget (78. Brorsson) – Molins (78. Antonsson), Rosenberg (C) Sestavy:

Brkič – Rugaševič (79. Tičinovič), Jakovljevič (C), Barbarič, Kadušič – Rustemovič, Šovšič (61. Zlomislič), Čirjak – Govedarica, Hadžič (67. Lendrič), Mandič Náhradníci:

Melichárek – Knudsen, Gall, Innocent, Antonsson, Nielsen, Brorsson Náhradníci:

Soldo – Gojkovič, Zlomislič, Pezer, Stojkič, Lendrič, Tičinovič Žluté karty:

18. Safari, 45+2. Molins Žluté karty:

43. Hadžič, 48. Mandič, 82. Barbarič Rozhodčí: Stuart Attwell – Constantine Hatzidakis, Daniel Richard Cook CSKA Sofia : FK Zorja Luhansk 1:1 (1:1) Góly:

13. Silva Góly:

45+1. Jurčenko Sestavy:

Cemiauskas – Zanev, Tomas, Albentosa – Geferson (77. Solomon), Malinov, Bikel, Turitsov (62. Fabbrini) – Evandro (82. Carey), Rodrigues – Sowe. Sestavy:

Ševčenko – Tymčuk, Vermydub, Abu Hanna, Mykhajlyčenko – Kočergin, Ivanisenja (70. Arveladze), Lunjov (66. Lednev) – Jurčenko (66. Rusyn), Budkivsij, Khomčenovskij. Náhradníci:

Busatto – Antov, Carey, Fabbrini, Galabov, Solomon – Otabor, Watt Náhradníci:

Vasilj – Arveladze, Čeberko, Kabajev, Kamenjuka, Lednev, Rusyn Žluté karty:

33. Bikel, 41. Malinov, 75. Fabbrini Žluté karty:

61. Tymčuk, 73. Hanna Rozhodčí: S. Scharer Maccabi Tel-Aviv FC : FK Suduva Marijampole 1:2 (0:1) Góly:

84. Ofoedu Góly:

37. Kerla

76. Golubickas Sestavy:

Gianniotis – Kandil, Piven, Jair Amador, Saborit – Blackman, Peretz,Glazer, Micha (C), Cohen – Shechter Sestavy:

Kardum – Švrljuga, Kerla, Jankauskas (C), Živanović, Verbickas – Matulevičius, Čadjenović, Golubickas – Topčagić, Tadić Náhradníci:

Tenebaum – Davidzada, Atar, Barsky, Geraldes, Rikan, Ofoedu Náhradníci:

Plukas – Blauensteiner, Hladík, Jankauskas, Leimonas, Véževíčius, Oliveira Žluté karty:

63. Peretz Žluté karty:

49. Čadjenović Rozhodčí: N. Doyle – R. Clarke, E. Dynan (všichni IRL) FK Haugesund : PSV Eindhoven 0:1 (0:1) Góly:

Góly:

24. Bergwijn Sestavy:

Sandvik – Desler, Bergqvist, Hansen (C), Pedersen – Krygård (70. Grindheim), Tronstad, Leite (74. Nilsen) – Sandberg, Ibrahim (57. Kone), Velde Sestavy:

Zoet – Dumfries, Baumgartl, Viergever, Sadílek – Gutiérrez (88. Hendrix), Rosario (C), Pereiro (59. Gakpo) – Bergwijn, Malen, Bruma (58. Lozano) Náhradníci:

Stople – Nielsen, Grindheim, Kallevåg, Gregor, Kone, Ikedi. Trenér: Jostein Grindhaug. Náhradníci:

Ruiter – Hendrix, Lozano, Gakpo, Ihattaren, Boscagli, Teze. Trenér: Mark Van Bommel. Žluté karty:

23. Bergqvist Žluté karty:

17. Rosario, 35. Malen, 69. Lozano Rozhodčí: Jug – Žunič, Vidali (všichni Slovinsko) F91 Dudelange : JK Nomme Kalju 3:1 (2:1) Góly:

28. Stolz

30. Stolz

76. Stolz Góly:

41. Puri Sestavy:

Kips – Bouchouari, Schnell, Delgado, Kirch (90+1. Lesquoy) – Morren, Pokar – Stolz (85. Natami), Bernier, Klapp – Sinani Sestavy:

Londak – Markovych, Avilov, Ugge, Kulinits – Paur (60. Mata), Tjapkin, Mbu-Alidor, Puri – Klein (85. Chomutov), Subbotin (73. Kirss) Náhradníci:

Moutha-Sebtaoui – Bougrine, Cabral Barbosa, Cools, Garos, Lesquoy, Natami Náhradníci:

Teles – Ivanjusin, Chomutov, Kirss, Mašičev, Mata, Reintam Žluté karty:

20. Delgado Žluté karty:

68. Avilov Červené karty:

Červené karty:

90. Kirss Rozhodčí: Veríssimo – Campos, Martins (POR) PFC Ludogorec Razgrad : The New Saints FC 5:0 (3:0) Góly:

10. Harrington (vla.)

28. Tčibota

43. Lukoki

65. Keseru

76. Moti Góly:

Sestavy:

Iljev – Ikoko, Moti "C", Forster, Nedjalkov – Anicet (61. Badji), Biton (77. Swierczok), Goralski – Lukoki, Keseru, Tčibota (69. Wanderson). Sestavy:

Harrison "C" – Spender (69. Lewis), Harrington, Davies (46. Hudson), Marriott – Routledge, Edwards – Mullan, Brobbel, Redmond – Ebbe (61. Draper). Náhradníci:

Renan – Badji, Djakov, Grigore, Jorginho, Swierczok, Wanderson. Náhradníci:

Roberts – Cieslewicz, Draper, Hudson, Lewis, Nembhard, Whitehouse. Žluté karty:

Žluté karty:

35. Routledge Rozhodčí: M. Avram – V. Avram, M. Orbulet FC Luzern : Espanyol Barcelona 0:2 (0:1) Góly:

Góly:

28. Ferreyra

59. Dídac

89. Vargas Sestavy:

Müller – Kakabadze, Lucas, Čirković, Sidler (60. Ndiaye) – Ndenge, Voca (C), Schwegler – Eleke (89. Tia), Demhasaj (78. Margiotta), Schulz Sestavy:

D. López – J. López (C), Marmol, Naldo, Dídac – Melendo, Roca (61. Darder), Sánchez, Pedrosa (66. Vargas) – Ferreyra (71. Lej), Iglesias Náhradníci:

Jacot – Arnold, Knežević, Margiotta, Mistrafović, Ndiaye, Tia Náhradníci:

Prieto – Puado, Vargas, Lozano, Espinosa, Darder, Lej Žluté karty:

12. Ndenge, 27. Eleke Žluté karty:

14. Pedrosa, 63. Sánchez, 74. Vila Rozhodčí: Jović – Modrić, Radić (všicichni Chorvatsko) FK Ventspils : Vitória SC Guimaraes 0:3 (0:1) Góly:

Góly:

31. Davidson

51. Rodrigues

80. Amoah Sestavy:

Kudrjavcevs – Alcénat, Mamah, Batista, Mchedlishvili (74. Tālbergs) – Tosin, Villela, Palavandishvili (66. Osipov), Kazačoks (C), Serhiichuk (54. Ulimbaševs) – Svarups Sestavy:

Miguel Silva – Sacko, Tapsoba, Pedrão (C), Hanin – Amoah, Al Musrati, Pedro Rodrigues – Rochinha (74. De Almeida), Alexandre Guedes (79. Pedro), Davidson (86. Soares) Náhradníci:

Baturins – Osipov, Tidenbergs, Tālbergs, Litvinskis, Ulimbaševs, Stuglis Náhradníci:

Douglas – Bondarenko, Rafa, João Carlos, Soares De Almeida, João Pedro, André Almeida Žluté karty:

15. Palavandishvili, 27. Serhiichuk, 62. Mamah Žluté karty:

79. Pepe Rozhodčí: Glova – Ferenc, Benko Molde FK : Aris Soluň 3:0 (2:0) Góly:

26. Eikram (Aursnes)

32. Hestad

87. Ellingsen Góly:

Sestavy:

Craninx – Haugen, Gabrielsen (C), Bjornbak, Haraldseid – Hussain (75. Ellingsen), Aursnes – Omoijuanfo (84. Knudtzon), Eikrem, E. Hestad (90+3. Mostrom)– James Sestavy:

Julián – Sundgren, Rose, Fran Vélez (C), Korhut – Matilla, Basha (69. Delizisis), Lucas Sasha – Diguiny, Ideye (81. Larsson), Tonso (74. Fetfatzidis) Náhradníci:

Ranmark – Forren, Sjolstad, Mostrom, Ellingsen, Knudtzon, Bolly Náhradníci:

Ehmann – Delizisis, Duarte, Larsson, Martínez, Konstantinidis, Fetfatzidis Žluté karty:

30. Hussain, 90. Haugen, 90+4. Knudtzon Žluté karty:

69. Delizisis Červené karty:

Červené karty:

63. Vélez Rozhodčí: M. Mariani – M. Passeri, V. Fiorito Počet diváků: 7360 FC Pjunik : Wolverhampton Wanderers 0:4 (0:2) Góly:

Góly:

29. Doherty

42. Jiménez

46. Jiménez

90+2. Neves Sestavy:

Dragojević – Stankov, Žestokov, Marku, Manučarjan – Mkrtčjan (C), Simonjan – Efimov (55. Burzanović), Mahmudov (62. Alfred), Ševčuk – Miranjan Sestavy:

Patrício – Bennett, Coady (C), Boly – Doherty (63. Cutrone), Dendoncker, Saiss, Moutinho, Vinagre – Jiménez (71. Neves), Jota (63. Jonny) Náhradníci:

Manukjan – Alfred, Belov, Burzanović, Galimov, Grigorjan, Jedigarjan Náhradníci:

Ruddy – Jonny, Cutrone, Kilman, Neves, Perry, Vallejo Žluté karty:

Žluté karty:

32. Saiss, 71. Moutinho Rozhodčí: Fabbri – Meli, Galetto (všichni Itálie) FK Partizan Bělehrad : Yeni Malatyaspor 2:0 (1:0) Góly:

5. Sadiq

67. Asano

90. Soumah Góly:

84. Chebake Sestavy:

Stojkovič – Miletič, Ostojič (79. Vujačič), Pavlovič, Uroševič – Stevanovič (46. Asano), Zdjelar, Scekič, Tošič – Sadiq (84. Ozegovič), Soumah Sestavy:

Farnolle – Chebake, Mina Meza, Akbas, Kas – Yalcin – Bifouma (46. Tore), Cagiran (56. Guilherme), Chaalali (71. Yildirim), Fofana – Jahovič Náhradníci:

Stevanovič – Asano, Brezančič, Lutovač, Ozegovič, Smiljanič, Vujačič Náhradníci:

Ceylan – Guilherme, Donald, Hadebe, Tore, Tozlu, Yildirim Žluté karty:

25. Zdjelar, 37. Ostojič, 40. Stevanovič Žluté karty:

37. Chaalali, 77. Akbas, 81. Kas Rozhodčí: Ivanov – Usačev, Safjan (všichni RUS)