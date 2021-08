ONLINE: Plzeň - TNS, domácí zkoušejí dohnat dvougólovou ztrátu

Plzeň minulý čtvrtek v Cardiffu předvedla špatný výkon a ještě v 89. minutě s outsiderem prohrávala 0:4.

Hratelný výsledek do domácí odvety ale pro ni ještě zařídili Jean-David Beauguel a střídající Adriel Ba Loua.



Viktoria se touží probojovat do skupin pohárů, což se jí v předchozích dvou ročnících nepodařilo.

O víkendu si v lize popáté z celkových šesti odehraných soutěžních zápasů připsala vítězství 2:1, doma porazila Slovácko.

To The New Saints se ještě domácí nejvyšší soutěž nerozběhla, ale prohráli ve 2. kole Velšského ligového poháru s týmem Penrhyncoch 1:2.

Postupující si v závěrečném play off zahraje o postup do skupiny s vítězem souboje CSKA Sofia - Osijek, bulharský tým první duel doma vyhrál 4:2.