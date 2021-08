Další velký obrat. Hráči ukázali sílu, povzbudí nás to, věří kouč Bílek

Přitom po pár minutách zápasu mohl Bílek své předzápasové plány roztrhat, Plzeň totiž v domácí odvetě s The New Saints brzy inkasovala. Rázem už musela tedy dohánět třígólové manko.

Kouč Viktorie rychle reagoval, už po půlhodině hry stáhl N’Diayeho s Mosquerou, poslal do hry druhého útočníka a zavelel ještě k výraznější ofenzivě.

Vyplatilo se, Západočeši otočili na 3:1, ovládli penaltový rozstřel a Bílkovi spadl ze srdce obrovitý balvan.

Chorý dal gól v zápase i rozstřelu, Janošek si připsal asistenci. Střídání vám evidentně jdou.

Bylo třeba něco změnit, protože jsme brzy inkasovali. Udělali jsme tedy dvě změny. Na straně jsme chtěli mít hráče, který dokáže přejít jeden na jednoho, a k tomu jsme tam dali druhého útočníka. Věřili jsme,že nám to přinese úspěch. Tlak jsme měli, ale brankových příležitostí tolik nebylo. O to jsem samozřejmě radši, že jsme to otočili a postoupili.



Jak jste si užil momenty, kdy plzeňští fanoušci vyvolávali vaše jméno?

Jsem hlavně rád, že jsme utkání vyhráli, přestože na penalty. Vážím si toho, že lidé přišli a podpořili nás. Cítit podporu je důležité.

A co chvíle, kdy jste prohrávali a čas se neúprosně krátil? To už tak příjemné nebylo...

Samozřejmě jsem klukům říkal, že jsme pořád schopní jim dát tři branky, což se i vyplnilo. Nebylo to jednoduché, nedávali jsme tak kvalitní centry a těžko jsme se tam dostávali. Chyběla střela ze střední vzdálenosti. Postupu si vážíme, i když to bylo hodně upracované. Ale otočili jsme další hodně těžký zápas. Hráči ukázali určitou sílu a věřím, že nás to povzbudí. Vzalo nám to však hodně sil.

Trénovali jste penalty? Varianta, že na ně dojde, byla celkem reálná.

Kopali jsme je průběžně vždycky po skončení tréninku, kluci si vezmou míč a pilují je. Věděl jsem, že dobrých střelců máme hodně. Všichni, co do toho šli, proměňovali i na tréninku bez problémů. A Hruška nás čapnutou penaltou navíc podržel.

Miroslava Káčera jste v prodloužení posílal do hry právě kvůli penaltě?

Dali jsme ho tam, protože jsme chtěli posílit ofenzivu. Byl čerstvý, živý. Má velmi dobrou střelu ze střední vzdálenosti, doplňuje útočníky. Penaltu si vzal a proměnil ji suverénně, všechna čest.

Věděl jste hned, kdo bude kopy zahrávat?

Měl jsem nějakou představu, kdo by měl kopat, ale samozřejmě jsem to s nimi konzultoval. Kdyby se na to necítili, tak by nešli. A ti, co si věřili, to zvládli výborně.



Opět jste v průběhu střetnutí změnil rozestavení a nasadil druhého forvarda. Líbila se vám spolupráce Jeana-Davida Beauguela s Tomášem Chorým?

Mám rád, když máme útočníky, kteří jsou vysocí, umí podržet míč a prosadit se v šestnáctce. Ke hře na dva útočníky jsme sáhli vždy v době, kdy nám teklo do bot, a vždy nám to vyšlo. Věděl jsem, že i bez dvou si vytvoříme kombinací tlak a šance, ale po inkasování jsme jsme se k tomu zase vrátili. Kluci potvrdili, že spolu můžou hrát.

Velšané často zdržovali, zakopávali míče. Tušili jste, že budu šetřit vteřiny až tak drasticky?

Už před zápasem jsme nabádali hráče, že žádné výroky rozhodčího hlavně nechceme komentovat. Nechceme se pouštět do rozepří se soupeřem. I v prvním zápase tam byli momenty, kdy protihráči polehávali. Třeba je vážně chytaly křeče, běhat bez balonu není jednoduché, ale chtěli jsme se soustředit sami na sebe. I po této stránce to hráči zvládli.