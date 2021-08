Fotbalově jsme lepší, přes TNS bychom měli přejít, tvrdí Bílek po prohře

Čtvrt hodiny před koncem prohrávala Viktoria o čtyři góly, což byl výsledek, o kterém se Bílkovi nezdálo ani v nejčernějším snu. Když ale poslal do hry druhého útočníka, začala Plzeň střílet branky.

Ostatně už o víkendu se mu tento tah vyplatil v lize proti Bohemians.

I tak jste ovšem prohráli. Čemu porážku přisuzujete?

Na začátku měl šanci Šulc, jenže neproměnil. Pak jsme dostali gól z nedohrané standardní situace, dal nám ho navíc nejvyšší hráč. Soupeř byl nebezpečný, dvě branky dal z penalt, dvě z rychlých brejků. Přitom na tyhle situace jsme upozorňovali.

Srážela vás individuální pochybení?

Těch chyb se nakupila spousta, a to jak před prvním gólem, tak i před těmi dalšími. Vzadu jsme nebyli důslední.

V závěru jste ale dvakrát skórovali. Zvedlo vám to aspoň trochu náladu?

Vypadá to pro nás optimističtěji. Šance je pořád velká, fotbalově jsme na tom líp, ale to nerozhoduje. Musíme se vyvarovat chyb v defenzivě, máme na čem pracovat.

Do základní sestavy jste nasadil Pavla Buchu, jehož trápilo v posledních týdnech zranění. Jak hodnotíte jeho výkon po návratu?

Rozhodl jsem se pro Pavla, protože je to hráč, který dokáže pracovat na velkém prostoru. Věřil jsem, že se do kombinace dostaneme víc. Podal velmi slušný výkon, i když jsme prohráli. Určitě mě nezklamal.

Jaké další důvody vás vedly k tomu, že jste ho nasadil do základu?

Už na Bohemce šel o půli dolů Mosquera, dali jsme tam druhého útočníka. Nevypadal nejlíp, proto jsme sáhli k téhle změně.

Podobně jako na Bohemians jste přešli k rozestavení se dvěma forvardy. Využijete jej v odvetě?

Je to varianta. Pokud budeme chtít vyhrát a postoupit, tak musíme dávat branky. Když tam máme oba útočníky, vytváříme si nebezpečné situace.

Do dobrých příležitostí se dostával i Pavel Šulc, jenže dvakrát takřka neomluvitelně minul...

Je to kvalitní hráč, má velmi dobrý pohyb, je nepříjemný a hraje kolmo k soupeřově brance. Na zakončení ale potřebuje zapracovat a ví to.

Co přesně se vám za stavu 0:4 honilo hlavou?

Bylo to nepříjemné. Měli jsme tlak, soupeř se nedostával před naši branku, ale když už ano, tak dával góly. Tak jsme tam dali dva útočníky, protože nic jiného už nám nezbývalo. Hráči se přesvědčili, že je to protivník, přes kterého bychom měli přejít. Ale musíme se vyvarovat chyb v defenzivě, tentokrát pevná nebyla.

Dva góly jste dostali z penalt. Po právu?

Abych řekl pravdu, tak jsem to z lavičky neviděl. U té první kluci říkali, že tam nic nebylo. U druhé byl zase rozhodčí blízko. Asi byla. Můžu to zhodnotit, až se na to podívám na videu.