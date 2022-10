Vyškrtnutí ze soupisky jako motivace. Role Juráska teď sílí: Cítím, že se zlepšuju

Skvělá levá noha, vynikající fyzické parametry, produktivita.

Jen střelec Stanislav Tecl se v aktuální sezoně v domácí soutěži podílel na větším počtu gólů (11) než právě Jurásek (6), který se dvakrát trefil sám a na čtyři branky nahrál. V úvodu sezony však zimní posilu z Boleslavi srážely defenzivní nedostatky.

Slavia - CFR Kluž ve čtvrtek od 21.00 ONLINE

„Ofenzivně je pro mě David rozdílový hráč s neskutečnou kvalitou a nadstandardem, v obranné fázi ale některé situace z jeho strany zdaleka nejsou ideální,“ vysvětloval kouč Jindřich Trpišovský v létě hráčovo jednostranné vytížení.

Vždyť v lize Jurásek, který si v týmu konkuruje především s Liberijcem Oscarem, naskočil do devíti z deseti zápasů a pouze jednou se přitom nevešel do základní sestavy. V Evropě naopak hrál jen proti gibraltarskému St. Joseph’s, v rozhodující odvetě kvalifikace s polským Rakówem a minule v domácím prostředí proti Ballkani.

Před dvojutkáním třetího předkola Konferenční ligy s Panathinaikosem ho trenéři dokonce vyškrtli ze soupisky. „Bylo to kvůli specifickému hernímu stylu soupeře,“ vysvětlil kouč. A sám Jurásek s odstupem hodnotí: „Ne že bych nebyl smutný, ale bral jsem to jako motivaci do další práce.“

Muselo ho přitom štvát, že navzdory zajímavým výkonům v ligových zápasech i chvále fanoušků, kteří si dvaadvacetiletého sympaťáka rychle oblíbili, v Evropě seděl. Třeba v úvodním duelu s polskou Čenstochovou dostal přednost do té chvíle odstavený Srdjan Plavšič.

„Věřím však, že herní věci, které z mé strany nebyly ideální, se neustále zlepšují,“ poznamenal Jurásek před čtvrtečním evropským duelem proti Kluži.

Slavia si v něm může vytvořit slibnou pozici před druhou sérií zápasů v základní skupině.

Tabulka skupiny G Tým Z V R P S B 1. Slavia Praha 2 1 1 0 4:3 4 2. Sivasspor 2 1 1 0 2:1 4 3. Ballkani 2 0 1 1 3:4 1 4. Kluž 2 0 1 1 1:2 1

„Víme, co nás čeká,“ tvrdí Jurásek. „Věřím, že díky trenérům a celému realizačnímu týmu najdeme klíč na jejich pevnou obranu. Doma jsme silní, máme tady ideální podmínky a chuť střílet góly.“

Stejně důležité ovšem bude, aby byla Slavia pevná v defenzivě.

„Na pravé straně má Kluž útočníka Yeboaha, který mě z celého týmu soupeře oslovil možná nejvíc. Je rychlý a silný v osobních soubojích, takže očekávám, že si právě David pěkně zaskáče,“ řekl Trpišovský.

Duel Slavie s úřadujícím rumunským šampionem začne v Edenu v 21 hodin.