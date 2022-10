Sora musíme v tréninku brzdit, říká Trpišovský. Rumuni se vyptávali na Stancia

Stanciu, čtyřiapadesátinásobný rumunský reprezentant, ze Slavie do čínské ligy odešel už na začátku roku. „Přesto není týden, kdy bych si na něj nevzpomněl,“ řekl Trpišovský v předvečer duelu Konferenční ligy. „Pořád nás sleduje, jsme hodně v kontaktu. Měli jsme spolu speciální vztah.“

Slavia - CFR Kluž ve čtvrtek od 21.00 ONLINE

Povězte spíš, jak jsou na tom hráči ze současného kádru.

Nominace na utkání bude podobná jako v neděli s Libercem. V bráně Kolář, přibude nám Christ Tiéhi, který hrát nemohl, a Matěj Jurásek, který byl s béčkem. Věříme, že do části utkání zasáhne i Ondra Lingr.

Co Sor, který o víkendu naskočil poprvé od července?

Je asi na devadesáti procentech své výkonnosti. Jeho zranění však bylo velmi komplikované a s následky se může potýkat až do konce podzimu. Proti Liberci jsme si ho otestovali a už s ním řešili pozici směrem k zápasu s Kluží. Určitě bude v nominaci, byť na základní sestavu se ještě necítí. Chybí mu optimální kondice.

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský předává instrukce Yiru Sorovi.

V době jeho absence se řešila i nabídka ze zahraničí. Je smířený s tím, že ve Slavii zůstává?

Jednoznačně, situaci chápe a dobře ví, že se z něj ve Slavii může stát ještě lepší hráč. Nedávalo by smysl, kdyby odešel se zraněním a zvykal si znovu na nové mužstvo. Během jediného půlroku u nás udělal velký progres a já věřím, že z toho v aktuální sezoně ještě budeme těžit. Je to pracovitý kluk, i naši kondičáci ho musí v tréninku brzdit, aby si uzdravené místo zase nepřetížil. Teď musí být hlavně stoprocentně zdravý.

Vyjdete v přípravě na utkání i ze souboje o Ligu mistrů, který jste s Kluží svedli před třemi lety? Trenér i někteří hráči v týmu zůstali.

Ale videa z tehdejšího zápasu si pouštět nebudeme. Je samozřejmě výhoda, když některé hráče znáte a při přípravě nezačínáte od nuly. Trenér Petrescu nezapře, že byl skvělý obránce v rumunské reprezentaci nebo v Chelsea a dalších klubech, takže nás opět čeká tak trochu prešovský beton. Zvlášť ve venkovních zápasech je Kluž silně defenzivně naladěná. Neznamená to však, že by neměla ve svém středu šikovné hráče směrem dopředu, pozor si musíme dát i na její standardní situace.

Zaujala vás některá konkrétní jména?

Pamatujeme si speciálně Camoru či Deaca. Ale ze současného týmu mě nejvíc oslovil útočník Yeboah. Rychlý a silný v osobních soubojích.

Fotbalisty Kluže, kteří získali jediný bod ve dvou zápasech, můžete de facto odpárat z boje o postup. Zvýšená motivace?

Pro nás jde zejména o utkání, ve kterém si můžeme vytvořit dobrou pozici pro zbývající tři duely. Domácí zápasy jsou pro postavení v tabulce určující, myslím si, že Sivasspor, který je na tom stejně jako my, to proti Ballkani bude mít hodně složité. My se těšíme na skvělou kulisu a věříme, že utkání zvládneme vítězně. Všechno máme ve svých rukách.