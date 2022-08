Parádní narozeniny i motivace pro poháry. Cítím se úžasně, jásal Jurásek

Jurásek v neděli večer zazářil. Patřila mu levá strana trávníku, zodpovědně bránil, ale především podporoval ofenzivu.

Dvakrát předpisově zavřel zadní tyč a zúročil přesné přihrávky Marka Ichy a Ondřeje Lingra. „Byl jsem ve správný čas na správném místě, Ondra mi to dal do prázdné, Markovu přihrávku mi pustil Venca Jurečka, musím mu poděkovat,“ ocenil přínos spoluhráčů Jurásek.

Když měl popsat, jak se ve speciální narozeninový den cítí, vypálil jenom: „Úžasně!“

V lize je šikovný levák pořád zelenáčem, načíná druhou sezonu. Poté, co loni na podzim zaujal v Mladé Boleslavi, je od ledna slávistou. Byť má tvrdou konkurenci v Oscarovi, umí ukázat potenciál.

„Měl nebezpečné centry, skvělou podporu ofenzivy, přidal i dobrou defenzivu,“ vyjmenovával Trpišovský. „Zlín měl na křídle nebezpečného Dramého, kterého jsme si pouštěli před zápasem na videu. Trochu jsme si říkali, že to bude souboj kdo s koho, kdo tomu druhému zatopí a bude mít problémy v defenzivě.“

Jurásek tenhle duel vyhrál na celé čáře, nevýrazný Dramé o poločase střídal. „David oslavil narozeniny nejlépe, jak mohl,“ pravil Trpišovský.

Až nejen slávisty napadne, jestli není škoda, že Jurásek nefiguruje na seznamu pro třetí předkolo Konferenční ligy s Panathinaikosem Atény. Do Řecka sice tým cestuje s náskokem 2:0, ale třeba by se útočně laděný bek býval hodil.

„Chtěli jsme na soupisku za každou cenu dostat Ivana Schranze,“ vysvětlil Trpišovský.

„Nějakého hráče jsme museli obětovat a padlo to na Davida. Ví, že to bylo jen teď na dvojzápas s Panathinaikosem, že to bylo kvůli způsobu hry soupeře a tomu, že na pravé straně měl rozdílového hráče Palaciose. Jsem strašně rád, jak zareagoval, byl bych strašně šťastný, kdyby všichni hráči, kterým se úplně nedaří nebo trochu poleví, zareagovali jako David proti Zlínu,“ dodal.

„Vím, na čem musím zapracovat,“ reagoval na téma pohárové soupisky Jurásek. „Vrátit se na ni je pro mě velká motivace.“