Nominaci mi naznačil pan Tvrdík, líčí Jurásek. A základ? Každý chce hrát, říká

A i kdyby věděl, nic z přípravy na kvalifikační dvojzápas prozrazovat nesmí.

V pátek totiž Češi vyzvou v pražském Edenu, kde je i slávista Jurásek doma, spolufavorita skupiny z Polska, což může být hned v úvodu jeden z klíčových zápasů. Pak cestují k outsiderům do Moldavska.

Česko - Polsko v pátek od 20.45 ONLINE

„Pořád jsem ještě dost překvapený, že jsem tady. Pozvánku jsem neočekával,“ poví levonohý fotbalista, byť na svém postu krajního beka v lize příliš srovnatelných konkurentů nemá.

Skvělá kopací technika, vynikající fyzické parametry, produktivita. „Dřív jsem býval hlavně ofenzivní hráč a do obrany mi to nikdy moc nešlo.“

Což byl i důvod krušných začátků jeho angažmá ve Slavii: fanoušci ho chtěli za každou cenu vidět na hřišti, protože je na první pohled bavil podporou útoku, nebezpečnými centry i náročným herním stylem.

Trenér Trpišovský ale reagoval: „Ofenzivně je pro nás sice David rozdílový hráč s neskutečnou kvalitou a nadstandardem, v obranné fázi ale některé situace z jeho strany zdaleka nejsou ideální.“

Co teď? „Cítím se lépe,“ kývne Jurásek. „Na nedostatcích jsme v klubu hodně pracovali.“

Takže z mladého obránce je rázem jeden z nejvytíženějších hráčů celé Slavie: po zimní přestávce odehrál jen on a brankář Ondřej Kolář všechny ligové minuty a z kádru jedenadvacítky, kam věkově ještě spadá, proto povýšil do áčka.

„Jako první mi o nominaci řekl pan Tvrdík mezi dveřmi před tréninkem, ale dokud to nebylo oficiální, nepřikládal jsem tomu velkou váhu,“ připustí. „Druhý den už to ale bylo venku a všichni kluci z týmu mi gratulovali.“

Slavii v aktuální sezoně scházel jen v prvním kole proti Hradci Králové, od té doby v lize nastoupil v každém zápase, dal dva góly a připsal si pět asistencí. Dalších pět startů a tři asistence pak přidal v Konferenční lize, i když ho trenéři pro jedno z předkol vyškrtli ze soupisky. A pak místo něj v Čenstochové na levý kraj obrany postavili odloženého Srdjana Plavšiče.

Slávistická parta. Na tréninku fotbalové reprezentace dovádějí (zleva) Petr Ševčík, David Douděra, David Jurásek, Tomáš Holeš a Ondřej Lingr.

„Bral jsem to jako motivaci do další práce,“ vykládal Jurásek, který se teď nemusí bát myšlenek třeba i na základní sestavu v národním týmu.

Vždyť národní tým trpí nedostatkem levých beků dlouhodobě: před lety sice díru na čas zacelil Jan Bořil, před ním byl stálicí Filip Novák. Ale pak? Pokusy s Alešem Matějů spíš nefungovaly, Jaroslav Zelený hraje v klubu trochu jinou pozici a u Juráska je i vzhledem k jeho věku předpoklad, že může post obsadit dlouhodobě, podobně jako třeba Vladimír Coufal na druhém kraji defenzivy.

„A není to spíš otázka na trenéra?“ zarazí se. „Samozřejmě, že každý, kdo je tady, by rád nastoupil, ale na všechno ostatní je ještě brzy.“

Nováčci v reprezentaci David Jurásek, Matěj Jurásek, David Douděra (všichni Slavia), Tomáš Čvančara, Martin Vitík, Lukáš Sadílek (všichni Sparta)

Přesto platí, že ze seznamu nováčků má do sestavy nejblíž právě on, případně rozjetý sparťanský útočník Tomáš Čvančara. Záležet bude i na rozestavení, které trenér Jaroslav Šilhavý zatím tají.

Samotného Juráska však i on dost vychvaloval: „Bavíme se o něm už delší čas. Jednou byl zraněný a pak jsme ho nechali jednadvacítce na baráž. Skvělá levá noha, sebevědomí, výborné výkony, doplňuje útočníky.“

Současná slávistická opora přitom rozhodně nepatří k těm, kteří mají fotbalovou cestu od prvního dne jasně nalajnovanou. Rodák z Dolního Němčí, vesničky na Uherskohradišťsku, která se k němu dál hrdě hlásí. Mihl se v reprezentaci do sedmnácti let, prošel Brnem, které ho ovšem ve dvaceti letech vypustilo do druholigového Prostějova, odkud si ho po roce vytáhla Boleslav.

„Tenkrát jsme se s mým agentem bavili o tom, jaký je další výhled a plán pro mou kariéru. On tvrdil, že mě do dvou let vidí v reprezentaci, čemuž jsem nevěřil,“ přiznává Jurásek.

Z Boleslavi po půl roce vyletěl do Slavie, kde hned při třetím startu zaujal spolehlivým výkonem v derby proti Spartě. Právě tenkrát v novém dresu asi poprvé naznačil potenciál, který často vyzdvihuje i trenér Trpišovský.

Podle něj má Jurásek našlápnuto do elitní zahraniční soutěže, první nabídky ostatně Slavie odmítala už v zimě. Pozvánka do reprezentace je však pro kariéru dvaadvacetiletého mladíka logickým pokračováním.