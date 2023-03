Šilhavý o reprezentaci: Nesmíme zůstat pozadu, je třeba myslet na budoucnost

Patnáct hráčů z české ligy a jen deset krajánků, z nichž ještě Coufala se Schickem může sraz kvůli zdravotním potížím minout.

Složení národního mužstva se mění i proto, že v zahraničních klubech Češi ubývají.

Na blížící se březnové kvalifikační duely proti Polsku a v Moldavsku mají stejné zastoupení Slavia i Sparta, dva momentálně nejlepší týmy ligy.

Naopak Plzni, na podzim hlavnímu dodavateli hráčů do reprezentace, zbyli už jen brankář Staněk s obráncem Jemelkou. Šest hráčů Viktorie čeká mezi náhradníky.

„Vždycky reagujeme na momentální formu,“ říká trenér Jaroslav Šilhavý. „Když máte v národním mužstvu víc hráčů z jednoho klubu, je to výhoda. Jsou na sebe zvyklí, sehraní, mají určité věci mezi sebou zažité.“

Může fungovat spolupráce sparťanských útočníků Kuchty s nováčkem Čvančarou i v reprezentaci? Zařadil byste do sestavy oba?

Zvažujeme to. Je radost se dívat, jak spolupracují. Pro nás jen dobře. Uvidíme, jestli jim přizpůsobíme rozestavení a způsob hry.

Když jste neměl k dispozici Schicka, byl v útoku problém. V současné době máte naopak asi dilema, koho na hrot nasadit, že?

Souhlasím, je to příjemné zjištění. A to máme mezi náhradníky další adepty. O triko si říká třeba Řezníček.

V takřka pětatřiceti by byl nováčkem. K prvnímu srazu jste však povolal výrazně později narozené hráče: o patnáct let mladší Vitíka s Matějem Juráskem, o dvanáct let mladší Čvančaru s Davidem Juráskem, o deset let mladšího Douděru a o osm let mladšího Sadílka.

Díváme se dopředu a nekoukáme, co bylo. To už jsme si vyhodnotili. Ti čtyři kluci z jedenadvacítky jsou budoucnost a vzali jsme je především díky výkonům stejně jako Douděru se Sadílkem. Rozhodli jsme se pro ně a věříme jim. Jen na nich bude záležet, jestli se u nás udrží. Já věřím, že ano, že se prosadí.

Neuvažoval jste, že Vitíka, Jurásky i Čvančaru necháte jedenadvacítce?

My máme kvalifikaci, jedenadvacítka jen přípravu. Ti, co jsou v nominaci, tak jsou podle nás naši nejlepší fotbalisté. Ale neznamená to, že jsou u nás nastálo a že bychom je neuvolnili pro červnové mistrovství Evropy.

Davida Juráska už jste chtěl v týmu mít loni na podzim, vyšlo to až teď.

O Davidovi se tady bavíme dlouho, ale jednou byl zraněný a pak jsme ho nechali jedenadvacítce na baráž. Skvělá levá noha, sebevědomí, výborné výkony, doplňuje útočníky.

A jeho jmenovec Matěj Jurásek?

On je příjemným překvapením. Když přijde do hry Slavie, tak ji oživí. Je na tom skvěle rychlostně, fyzicky, budoucnost má před sebou.

Právě budoucnost je slovo, které nejvíc evokuje vaše nominace. Mužstvo jste obměnil, omladil. Mají ti noví hráči potenciál jednou reprezentaci táhnout?

Jsou to zajímaví hráči a my nemůžeme zůstat pozadu. Kvalitu mají, jinak by tady nebyli. Těžké zápasy jim přinesou potřebné zkušenosti.

Nejzkušenější současný reprezentant a kapitán Tomáš Souček v poslední době za West Ham nastupuje spíš na pozici ofenzivního záložníka, v reprezentace zastává jinou roli. Kam s ním počítáte?

Vnímáme, že je schopen hrát výš, doplňovat útočníka, dostávat se před bránu na centrované míče. Uvidíme, jak se rozhodneme.