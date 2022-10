POHLED: Los snů. Cesta na fotbalové Euro 2024 je nalajnovaná nadějně

Byl by to neodpustitelný hřích, pokud by fotbalová reprezentace pohrdla šancí, kterou jí osud nadělil. Snadnější cesta na mistrovství Evropy 2024 neexistuje. Jeden soupeř je velmi solidní, nikoli však neporazitelný. Tři další za sebou nechat musíte. Pokud ne, zaslouží si to palácovou revoluci. Přímý postup z prvního nebo přinejhorším druhého místa je prostě povinnost.