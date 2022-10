Vzpomínky před Kluží: Kolář na výsluní i stejný kouč. Slavii čeká prešovský beton

Při zranění parťáka stál Kolář poprvé v sezoně v bráně už v neděli proti Liberci a připsal si čisté konto.

„Ondra bude chytat i ve čtvrtek,“ potvrdil na tiskové konferenci před třetím duelem Konferenční ligy trenér Jindřich Trpišovský. „Mandy v pondělí ani v úterý netrénoval, podstoupil další vyšetření a čekáme, co s ním bude dál.“

Už o víkendu totiž slávistický kouč přiznal dlouhodobý zdravotní problém, který Mandouse limituje od srpna.

Slavia - CFR Kluž ve čtvrtek od 21.00 ONLINE

„Dennodenně cítí při tréninku bolest,“ uvedl Trpišovský s tím, že Mandouse dost možná čeká lehká operace, což by znamenalo další přísun zápasů pro Koláře.

Ten je v současném slávistickém kádru jedním z pěti pamětníků tři roky starého úspěchu.

Právě přes CFR Kluž, rumunského šampiona, Slavia podruhé a dosud naposledy prošla do Ligy mistrů. Oba zápasy play off tehdy vyhrála 1:0 a v obou byl klíčovou postavou slávistický gólman Kolář.

V prvním duelu u soupeře zneškodnil i penaltu, na třináctý pokus svou první v kariéře, a novinářům posléze s rozzářenýma očima hlásil: „Můj nejlepší moment ve Slavii.“

Tehdy byl na vrcholu, počítal úspěchy: velké výkony v Champions League, tituly, ligové rekordy, cena pro nejlepšího hráče i nabídky ze zahraničí. Děsivé zranění hlavy, které netřeba připomínat, však euforii zabrzdilo, následovaly vleklé zdravotní problémy, pokles výkonnosti, chyby, nejistota a definitivní ztráta neotřesitelné pozice...

„Kousal jsem to těžce, asi jako každý,“ přiznal poté, co v neděli nastoupil do prvního soutěžního utkání od konce dubna. „Je mi líto, že je to na úkor zraněného kolegy, Aleš podával skvělé výkony a chytal zaslouženě. Svou šanci chci ale chytit, budu makat, abych v bráně zůstal.“

Ve čtvrtek bude mít na evropské scéně proti Kluži další skvělou možnost.

„Rozdíl v tom, jestli mám za zády Aleše, nebo Ondru jako obránce nevidím,“ říká David Jurásek, který by měl opět nastoupit na levém kraji. „Oba jsou nesmírně kvalitní a zkušení gólmani na vysoké úrovni.“

A Slavia se i se staronovou oporou mezi tyčemi pokusí třetí utkání základní skupiny Konferenční ligy konečně odehrát s nulou. V Sivasu nejprve při remíze inkasovala jednou, od kosovského Ballkani, které doma přestřílela, dostala dva góly.

„Zrovna nedávno jsem s jedním fanouškem řešil, proč dostáváme víc gólů než dřív. Snažil jsem se mu vysvětlit, že nám za poslední tři roky odešlo z defenzivy možná dvanáct lidí,“ poznamenal Trpišovský. „Mám velký respekt ke klukům, kteří jsou tady a zvládají nahradit hráče, kteří odešli například do Premier League nebo jiných zahraničních soutěží.“

Vždyť vedle Koláře pamatují tři roky staré a nesmírně vyrovnané bitvy o Champions League proti Kluži už jen Lukáš Masopust a Peter Olayinka s Ibrahimem Traorém. David Hovorka a Jan Bořil, další dva na seznamu, jsou dlouhodobě zranění.

Dan Petrescu, trenér CFR Kluž, během kvalifikace o Ligu mistrů.

„V týmu Kluže je to však podobné,“ zmiňuje Trpišovský. „Obměna byla velká, v celém kádru zůstalo asi sedm hráčů, z toho tři nebo čtyři ze základní sestavy. Důležitou postavou je ovšem trenér Dan Petrescu, který zůstává. Nezapře, že byl skvělý obránce v rumunské reprezentaci nebo v Chelsea a dalších klubech, takže nás opět čeká tak trochu prešovský beton. Zvlášť ve venkovních zápasech je Kluž silně defenzivně naladěná. Neznamená to však, že by neměla ve svém středu šikovné hráče směrem dopředu, pozor si musíme dát i na její standardní situace,“ pokračoval.

Přesto - nebo spíš právě proto - je Slavia pro čtvrteční duel velkým favoritem.