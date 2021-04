Jak mohl Bayern selhat? Hráli jsme dobře, řekl kouč. Je slabší než loni, tvrdí legenda

Obhájce trofeje míří k vyřazení. Příští týden v úterý v odvetě ve Francii musí dát minimálně dvě branky, aby měl naději na postup. Dál ho posunou výhry o dva góly, či 4:3, 5:4 atd.

V repríze finále z minulé sezony soupeře z Paříže jasně přehrál. Jenže řešení situací v pokutovém území bylo tristní, zakončení žalostné.

„Chyběl nám zabijácký instinkt. Jinak by to byl úplně jiný zápas. Měli jsme na to, abychom dali pět šest gólů,“ litoval útočník Thomas Müller, střelec gólu na 2:2.

Bayernu chyběl především Robert Lewandowski. Nejlepší fotbalista za rok 2020 podle ankety Mezinárodní fotbalové federace (FIFA) absentuje kvůli zranění z nedávného kvalifikačního utkání za Polsko proti Andoře. S ním v sestavě by Bayern jistě dal víc branek.

„Mentalita týmu byla v pořádku, bojovali jsme celý zápas. Je zřejmé, že soupeř vytěžil z minima tři góly. Způsob, jakým jsme hráli, byl působivý. Mohli jsme uhrát dobrý výsledek, ale nebyli jsme dostatečně efektivní,“ řekl kouč Bayernu.

Bayern doplatil na příliš otevřenou hru a laxní přístup k defenzivě. První gól dostal z brejku od Mbappého, druhý po dohrávané standardce od Marquinhose a když po přestávce vyrovnal na 2:2, inkasoval z dalšího brejku znovu od Mbappého.

„Všem třem brankám v naší síti se dalo zabránit,“ posteskl si Flick.

Trenér Bayernu Mnichov Hansi Flick během úvodního čtvrtfinále Ligy mistrů proti Paris St. Germain.

Mimochodem, dvaadvacetiletý Kylian Mbappé se ve 43 zápasech Ligy mistrů podílel už na 42 gólech, sedmadvacet jich dal a na další přihrál. Některé statistiky uvádějí dokonce sedmnáct asistencí...

Bayern prohrál v Lize mistrů poprvé od 13. března 2019, kdy doma v osmifinálové odvetě nestačil na Liverpool (1:3). Od té doby v Champions League vyhrál osmnáct utkání z devatenácti a remizoval loni v prosinci ve skupině na Atlétiku Madrid, když už před zápasem měl jistý postup.

Až teď tvrdě narazil. Měl prostě špatný den. Vedle Lewandowského chyběl další důležitý útočník Gnabry, který měl pozitivní test na koronavirus. Během první půle souboje s Paris St. Germain se zranili záložník Goretzka a stoper Süle, oba odstoupili se svalovými potížemi.

Vedení klubu před utkáním zveřejnilo informaci, že Jerome Boateng, donedávna německý reprezentant a stoper, nedostane novou smlouvu. Množí se spekulace o dalším setrvání úspěšného kouče Flicka.

„Lewandowski si doma na gauči musel ukousat nehty, že u toho nemohl být,“ řekl v televizním studiu Sky legendární německý reprezentant Lothar Matthäus. „Když si neumíte poradit s pár zraněními, máte problémy.“

Na hrotu nastoupil dvaatřicetiletý Eric-Maxim Choupo-Moting, loňská posila právě ze St. Germain. Dal sice gól, ale další šance zahodil. Lewandowského nenahradil, byť v ofenzivě patřil k lepším hráčům.

Další adept do ofenzivy Bouna Sarr zůstal lavičce, Marc Roca a Douglas Costa jsou zranění, ale Flick je stejně moc nevyužívá. „Sarr, Roca a Costa na Bayern nemají,“ řekl Matthäus.

„Ano, byl to výborný zápas, propagace fotbalu, ale naprosto zbytečná porážka. Bayern dominoval, ale soupeř dával góly. Mbappé opět ukázal svou světovou třídu,“ řekl Matthäus.

„Bayern prostě nemá kvalitu, jakou měl v loňském roce. Přesto si myslím, že pořád může postoupit. Paříž už příště takové štěstí mít nebude.“