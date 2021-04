První těžká chvíle pro kouče Flicka v Bayernu. Odvrátí vyřazení z Ligy mistrů?

Bayern je obhájcem trofeje, minulý týden prohrál v Lize mistrů poprvé od 13. března 2019, kdy doma v osmifinálové odvetě nestačil na Liverpool (1:3).

Od té doby v Champions League vyhrál osmnáct utkání z devatenácti a remizoval loni v prosinci ve skupině na Atlétiku Madrid, když už před zápasem měl jistý postup.

Proti Paris St. Germain zahodil mraky šancí a inkasoval takřka z každého útoku soupeře.

Úterní Liga mistrů na O2 TV Odvety čtvrtfinále, 21.00 Paris St. Germain - Bayern Mnichov Chelsea - FC Porto Stanice O2 TV Sport a O2 TV Fotbal nabídnou oba duely v přímých přenosech. S moderátorem Liborem Boučkem je ve studiu od 20.20 budou glosovat někdejší reprezentanti Pavel Horváth a Milan Fukal. Rozhovor poskytne sportovní ředitel Chelsea Petr Čech. Po skončení zápasů následují tradičně rozbory a ohlasy ve studiu.

K postupu potřebuje nutně dát minimálně dvě branky, vyhrát dvougólovým rozdílem, případně mu stačí i divoká výhra o jeden gól 4:3, 5:4 atd.

„Každý z nás se teď musí v tomhle zápase stát lídrem a vůdčí osobností. Všichni budou muset ukázat charakter a víru ve vlastní schopnosti. Věřím, že postoupíme, protože už v prvním duelu jsme byli lepší,“ citoval klubový web středopolaře Joshuu Kimmicha.

Trenér Hansi Flick je v Bayernu od listopadu 2019 a dosud s týmem vyhrál všechny trofeje, které mohl.

Teď přichází první těká chvíle, zvlášť když pořád nemůže počítat s kanonýrem Robertem Lewandowským, jenž si před dvěma týdny v kvalifikačním utkání za Polsko proti Andoře poranil koleno.

Kvůli zranění nedohráli minulý duel Niklas Süle a Leon Goretzka. Lídr bundesligy o víkendu nečekaně klopýtl doma (1:1) s Unionem Berlín, s nímž výhru ztratil pět minut před koncem.

Do Francie necestoval zrovna v pozitivním rozpoložení.

Paris St. Germain vyhrál ve Štrasburku 4:1 a v domácí soutěži dál ztrácí na vedoucí Lille tři body. Pařížané se budou muset obejít bez kapitána Marquinhose, poslední ligové utkání nedochytal brankář Keylor Navas, hrdina z Mnichova. Po negativních testech na covid-19 se však vrací Marco Verratti a Alessandro Florenzi.

„Jsme rádi, že se nám podařilo v prvním zápase vyhrát. Ale víme, jak obrovsky těžká bude odveta,“ řekl trenér Mauricio Pochettino. Bude opět spoléhat na Kyliana Mbappého, jenž dal před týdnem dvě branky a celkem se už v tomto ročníku prestižní soutěže trefil osmkrát.

Pařížský klub v evropských pohárech ještě nikdy neprohrál s žádným německým soupeřem (8 vítězství, remíza), ani Bayernu se tam nedaří.

Bayern odehraje 100. zápas ve vyřazovací fázi Champions League, před ním to dosáhl jen Real Madrid. Vítěz narazí v semifinále na lepšího z dvojice Manchester City - Dortmund.

Chelsea vs. Porto na neutrálním hřišti v Seville

Ještě lepší pozici do odvety než francouzský klub má Chelsea, která zvítězila v prvním duelu s Portem díky brankám Masona Mounta a Benjamina Chilwella 2:0. Kvůli opatřením proti šíření koronaviru se i tentokrát bude hrát v Seville jako před týdnem.

„Musíme zůstat obezřetní. Nesmíme myslet na to, že máme náskok, to by byla velká chyba,“ řekl záložník Jorginho.

Podobně jako v Mnichově prohrál úvodní duel lepší tým.

Chelsea potvrdila proti Portu pozitivní bilanci, v Lize mistrů neprohrála šest z posledních sedmi zápasů, navíc pod trenérem Thomasem Tuchelem podlehla v jediném z uplynulých 18 soutěžních utkání.

Chelsea může do semifinále postoupit poprvé od roku 2014.

Porto se ze čtvrtfinále nedostalo třikrát za sebou. Soupeře z Anglie neporazilo už sedmkrát po sobě.

Vedle Mehdiho Taremiho se portugalskému celku vrátí po karetním trestu také Sergio Oliveira, který dvěma góly pomohl k vyřazení Juventusu v osmifinále. Postupující se utká buď s Realem Madrid, nebo Liverpoolem.