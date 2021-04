Trenér Flick po sezoně opustí Bayern. Převezme německý národní tým?

„Dneska jsem týmu řekl, že jsem v týdnu informoval vedení klubu, že chci na konci sezony rozvázat smlouvu,“ řekl Flick v televizním rozhovoru po dnešním vítězství 3:2 na hřišti Wolfsburgu, kterým si Bayern upevnil vedení v německé lize. „Nebylo to jednoduché rozhodování. Důvody zatím neoznámím,“ uvedl kouč, ale připustil, že by se mohl dát do reprezentačních služeb. Se sportovním ředitelem fotbalového svazu Oliverem Bierhoffem ale podle svých slov dosud nejednal.



Löw v březnu oznámil, že po 15 letech v roli hlavního trenéra německé reprezentace skončí. Kromě světového titulu získal s týmem také bronz a z evropských šampionátů má jednu stříbrnou a dvě bronzové medaile.

Flick převzal mužstvo Bayernu předloni v listopadu původně jako dočasný kouč, ale nakonec ve funkci zůstal. Loni v dubnu s ním klub prodloužil smlouvu do roku 2023. Bayern pod vedením svého někdejšího hráče zvítězil v Lize mistrů, německé lize, německém poháru i superpoháru, v evropském superpoháru a na mistrovství světa klubů. O šanci zopakovat triumf v prestižní evropské soutěži přišel v úterý po vyřazení ve čtvrtfinále s Paris St. Germain.