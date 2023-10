Betis není jen Isco. Sparto, pozor na neznámou hvězdičku: Diao je ročník 2005

Ne tak docela!

Manuel Pellegrini, trenérský borec, co prošel i Realem Madrid a získal titul s Manchesterem City, na něj sice poprvé ukázal až před dvěma týdny při Evropské lize s Rangers. Od té doby však vytáhlého útočníka nasadil v základní sestavě do dvou ze tří ligových zápasů a on se mu pokaždé odvděčil gólem.

Betis - Sparta ve čtvrtek od 18:45 ONLINE

Sparto, jsi připravená?

„Uvědomujeme si, že se Betis nerovná pouze Isco,“ kývne Qazim Laci při dotazu na bývalého záložníka Realu Madrid. „Má kolem sebe spoustu skvělých fotbalistů, kteří odvádějí vynikající práci. Pozor si musíme dát na celý tým.“

A mladík, kterého v posledních dnech s obdivem sleduje celá země, je toho důkazem.

Pouze jistý Pablo Pombo z Racingu Santander byl mladší, když se gólově prosadil při obou prvních startech ve španělské lize. To bylo však v roce 1933, tedy v úplně jiné fotbalové době.

„Assan nám všem záhy předvedl, že pro nás může být prospěšný,“ uznal argentinský záložník Guido Rodríguez. „Skvěle zapadl do kabiny, naslouchá, učí se.“

Ale zároveň už teď dokáže být na hřišti správně oprsklý. Když si může dovolit fintu, nebojí se. Kromě herního sebevědomí jej navíc zdobí i rychlost a velká síla, což je pro současný fotbal snad nejlepší možný mix.

Nedivte se, že Španěly baví sledovat, jak se jim vedle Lamina Yamala, ještě o dva roky mladšího zázraku z Barcelony, klube další velký talent.

„Určitě nehraje kvůli svému věku, ale díky kvalitě, kterou vidím v tréninku,“ řekl o Diaovi trenér Pellegrini, který jinak v Seville razí sympatické heslo: Mladí vpřed! Deník Marca spočítal, že od svého příchodu na lavičku Betisu v roce 2020 už chilský kouč nasadil celkem dvanáct nováčků z klubové akademie.

Zatím nikdo z nich na sebe ale nestrhl všeobecnou pozornost tak rychle jako právě Diao.

Když si před týdnem z pravého křídla, což je momentálně jeho preferovaná pozice, navedl míč na levačku a parádní trefou vystřelil remízu 1:1 v Granadě, v extázi ihned líbal klubový znak na dresu.

„Bylo to přirozené, protože i já sám jsem fanoušek Betisu. Byl jsem zvyklý chodit na tribunu a je neuvěřitelné, že teď může stát právě tady na trávníku,“ líčil pak nadšeně.

Assane Diao po svém prvním gólu v dresu španělského Realu Betis: políbil znak!

O tři dny později, kdy dalším golem přispěl dokonce vítězným gólem ke skalpu Valencie (3:0), si podobnou euforii zopakoval.

„Užívám si to,“ raduje se, zatímco se fanoušci Betisu, kteří dopředu vyprodali čtvrteční pohárový souboj proti Spartě, těší, co si jejich nový oblíbenec schoval na příště.

Do Evropy nakoukl už ve zmiňovaném neúspěšném utkání ve Skotsku, kde hrál poslední tři minuty proti Rangers (0:1), což byl zároveň jeho dospělý debut.

I proto je až neuvěřitelné, co všechno se za tak krátký čas změnilo.

V Betisu s ním v létě podepsali novou víceletou smlouvu, v níž je i výstupní klauzule ve výši 30 milionů eur. Ta by měla minimálně na čas odradit i neodbytné zájemce včetně anglického Liverpoolu nebo německého Lipska. Ale bude to stačit?

Z rodáka ze Senegalu, jenž od malička s rodiči vyrůstal ve Španělsku, je rázem aspirant na základní sestavu. Minout by ho brzy neměla ani premiérová pozvánka do španělské jednadvacítky. Tak ještě jednou Sparto: Jsi připravená?