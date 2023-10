Pětatřicet stupňů? Budu schovaný na lavičce, usmál se Priske. Betis vychválil

„Počasí? To je spíš otázka na hráče, já budu hezky schovaný ve stínu na lavičce,“ usmál se Priske, než vyrazil s týmem místo tréninku na krátkou obhlídku trávníku. „Osobně mi vedro nevadí, uvidíme, jak si s ním poradíme na hřišti.“

Čeká vás jeden z největších zápasů za dobu, co Spartu trénujete?

Já o tom takhle nepřemýšlím. Snažím se soustředit na to, co nás čeká, chceme si jako vždycky odvézt dobrý výsledek. Jestli se říká, že je nějaká zápas velký, větší, největší? Já to neprožívám. Máme tu práci a to je to jediné, co mě zajímá.

Poslední venkovní pohárový zápas v Záhřebu vám nevyšel, předtím jste v Kodani uhráli bezbrankovou remízu. Co změnit, aby Sparta tentokrát bodovala naplno?

Nesrovnával bych. Záhřeb a Kodaň, to byly jiné zápasy, proti soupeřům s jiným stylem hry. Není pochyb o tom, že Betis je hodně silný, že má top kvalitu na všech pozicích. Čeká nás těžká zkouška.

Čím vás Betis ohromil?

Individuální kvalita hráčů je obrovská. Mají spoustu rychlých a chytrých fotbalistů, podívejte na Isca, který hrál spoustu let za Real Madrid. Jeho přihrávky, rychlé rozhodování, to je extratřída. Ale mají i další výborné záložníky a také krajní obránce.

A slabiny?

Ty se hledají těžko, protože Betis je opravdu hodně silný. Dívali jsme se samozřejmě na jejich standardky, možná tam by při bránění mohli být zranitelní, jak nám ukázal jejich zápas v Glasgow. Budeme se snažit jim to ztížit.

Na Isca se chystáte speciálně?

To ne, i když víme, že je pro Betis extrémně důležitý. Ale náš styl hry je v podstatě jasný, neměnný. Vím, že když odvedeme dobrou práci, můžeme to ztížit každému. V Seville nás čeká dobrý test toho, na co máme. Když hráči splní to, co po nich chceme, věřím, že můžeme i tady odehrát dobrý zápas a uspět.

Bral byste i bod?

Opravdu nechci předjímat. Uděláme všechno pro to, abychom vyhráli, ale samozřejmě bude záležet na vývoji. Někdy se utkání vyvine tak, že třeba musíte víc bránit, může se stát spousta nepředvídatelných věcí... Uvidíme. Řekneme si až po zápase.

Co slavný trenér Pellegrini, který sedí na lavičce Betisu? Inspiroval vás něčím?

Neřekl bych, že zrovna on měl na můj trenérský styl nějak velký vliv. Ale určitě si zaslouží velký respekt za práci, kterou všude po světě odvedl. Spoustu toho vyhrál, vedl velké týmy, je to výborný trenér. Ale znovu zopakuji: nesoustředím se tolik na soupeře, spíš na svůj tým. Na to, jak ho připravit, aby odvedl top výkon.

Sportovní ředitel Tomáš Rosický ve středu oslavil třiačtyřicáté narozeniny. Dáte mu dodatečný dárek?

Bohužel tady s námi není, protože se necítil dobře, je trochu nemocný. Asi už prožil i lepší narozeniny... Budeme mu chtít v zápase výkonem a výsledkem udělat radost.