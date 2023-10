Ryneš po porážce: První půli jsme trochu napálili, pak si to Betis ťukal

Na to, že Ryneš ve dvaadvaceti pořád teprve sbírá zkušenosti, si ve velkých zápasech počíná jako mazák. Sevillskou bitvu odšpuntoval parádním pasem z levé strany na rozběhnutého Birmančeviče, který zakončení ustál a napálil balon tvrdě pod břevno. Nacvičená akce?

„Nevím, jestli to takhle přesně trénujeme,“ ošíval se Ryneš. „Prostě jsem ho tam viděl, přihrál jsem mu a jsem rád, že dal gól. Klukům jsem říkal, aby tam takhle nabíhali, že jim to tam budu dávat... Vědí, že jim tam taková přihrávka ode mě občas přijde. Jen škoda, že jsme pak zbytečně inkasovali.“

Je fakt, že na začátku zápasu jste Betis přehrávali.

V první půli skoro nic neměli, mohli jsme dát další góly. Ve druhé nás trochu přehrávali, gól si zasloužili. Ale odehráli jsme velmi dobrý zápas.

Sparťanský wingback Matěj Ryneš v akci v utkání Evropské ligy na Betisu Sevilla..

Ovlivnila vás hodně chyba gólmana Vindahla před vyrovnávacím gólem? Do té doby jste byli v euforii.

Pokud dáte první gól, vždycky jste v euforii... Když pak dostanete takový, jako my tady, je potřeba to rychle hodit za hlavu, což se nám, myslím, povedlo. Měli jsme další šance, bohužel jsme je už nevyužili.

Čím to, že se Betis ve druhé půli tak rozjel?

V prvním poločase jsme to asi trochu napálili. Oni jsou s míčem u nohy hodně šikovní, dobře to točí, ťukají si to. Moc šancí neměli, ale převahu ano.

Byl pro vás zápas v Seville i přes porážku největší v kariéře?

Asi jo. Před tolika lidmi jsem nikdy nehrál, jsem rád, že jsem si to mohl zkusit. Snad to tak bude pokračovat dál.

A pořád zůstáváte první ve skupině.

Jsme za to rádi, musíme teď přepnout na ligu, na zápas s Hradcem Králové, co nejrychleji zregenerovat. A získat tři body.