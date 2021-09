Slot ví, jak zdolat český tým: Slavia je silná, ale i my chceme dominovat

Domácí mužstvo vyzve českého šampiona ve čtvrtek v rámci druhého kola Evropské konferenční ligy.

„Slavia je neporažený mistr české soutěže, vyhrála i pohár, že?“ debatoval s novináři Slot v tiskovém středisku stadionu De Kuip.

Když měl zavzpomínat na bitvu s Plzní z druhého předkola loňské kvalifikace Ligy mistrů, nezaváhal ani na chvilku.



Feyenoord - Slavia ve čtvrtek od 21.00 ONLINE

„Jasně, minulá sezona, měli jsme spoustu zraněných hráčů a Plzeň nám zápas velmi ztížila. Vybavuji si fyzicky velice silný tým,“ poznamenal Slot, který s Alkmaarem minulý srpen zdolal Plzeň 3:1.



„Pamatuju si, že jsme museli dotahovat, prodloužení jsme uhráli díky penaltě v nastavení. Byl to náročný duel a myslím, že víme, co od českého fotbalu očekávat. Ostatně to od Eura ví celé Nizozemsko,“ připomněl s úsměvem úspěch reprezentace (2:0) v osmifinále šampionátu.



Holohlavý sympaťák měl dobrou náladu, často se zubil, dlouze a trpělivě odpovídal. O Slavii hovořil s hlubokým respektem.



„Narazíme na ještě těžšího soupeře, než kterému jsem čelil v Alkmaaru. Ukazovali jsme si třeba, jak je Slavia nebezpečná vepředu, jak hladce dává góly,“ ocenil ofenzivní fazonu protivníka, který v posledních šesti soutěžních duelech nastřílel 21 branek.



„Začala sezonu dobře, minule porazila Union Berlín, takže víme, že to bude těžké. Ale my jsme také začali dobře, také dáváme góly, tudíž bude zajímavé sledovat, kdo bude v zápase lepší,“ přemítal Slot.



Jeho tým ve skupině sice remizoval 0:0 s Maccabi Haifa, ale v domácí soutěži válí. V šesti duelech zaznamenal pět výher se skóre 19:7 a je o čtyři body za vedoucím Ajaxem.

„Jsem zvědavý, jak to bude vypadat na trávníku. Střetnou se podobné styly, oba týmy chtějí hrát ofenzivně, dynamicky, mít hru pod kontrolou. I my chceme dominovat, uvidíme, kdo bude silnější,“ dodal.