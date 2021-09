Přežil bombardování i plány nacistů. Škopek, stadion s českou stopou

„Je běžné, že v zahraničí hrají naši fotbalisté, ale u trenérů to obvyklé zdaleka není. Možná i proto, že už je to celkem dávno, to neumíme docenit,“ zamyslel se Trpišovský a připomněl: „Já fotbalovou historii i stadiony miluju, i proto jsem se zrovna sem tak těšil.“



Protože na Feyenoordu je zajisté co obdivovat.

De Kuip, v českém překladu Škopek kvůli svému oválnému tvaru, vás sice na první dobrou možná neuchvátí. Oprýskané sloupy, masivní konstrukce, ani přilehlé prostředí zrovna nenadchne. Však už také Feyenoord roky usiluje o stavbu nového domova, moderního, zářivého, luxusního.