V sedmnácti na Feyenoordu? Největší zážitek, líčí Samek, kandidát na stopera

Nenechte se zmást.

Že dorazil slávistický mladík v Rotterdamu před čtvrtečním utkáním s domácím Feyenoordem před mikrofony a kamery společně s Jindřichem Trpišovským, ještě neznamená, že nastoupí v základní sestavě.

I když: jakou roli dostane, už zřejmě tuší.

„Ale ať vám to řekne trenér, já nic neprozradím,“ culil se.

V sedmnácti letech prožívá krásné období. O víkendu dal v první lize už svůj třetí ligový gól sezony - a zrovna proti Hradci Králové, odkud pochází.

„Dan má tady pár startů, přesto už je na něj velká poptávka ze zahraničí,“ prozradil pak kouč Trpišovský. „Každý hledá hráče na tenhle post šestky a jakmile se nějaký objeví, je o něj okamžitě velký zájem.“

Pro Samka je to možná největší týden kariéry. Ligový gól, Evropa, derby.

„Hodně to prožívám, před sezonou jsem si nedokázal představit, že bych se do takové pozice mohl dostat,“ připustil věkem stále ještě školák. „Ale omluvenky do školy mi trenér psát nemusí, mám individuální plán,“ hlásil.

„V týmu se cítím skvěle, kluci mě přijali a každým tréninkem, každým zápasem je to lepší,“ vyprávěl Samek, než ve středu vběhl na trávník místního stadionu De Kuip.



Společně se spoluhráči ho přivítal hustý liják, ale o pár minut později už nad Rotterdamem vysvitlo slunce. K tomu silný vítr, který nad přístavním městem fouká celý den. A stejné to má být i ve čtvrtek při zápase.

„Jestli bych zvládl stopera?“ zamyslel se Samek kvůli současné zdravotní kalamitě. „Ve Velvarech jsem tam zápas dohrával a v minulosti jsem tam něco odkopal. Bavili jsme se o tom, ale preferuju spíš zálohu,“ dodal.