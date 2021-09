Trpišovského těší produktivita i výkony Samka: Na svůj věk má skvělá čísla

„Náš výkon šel hodně dolů. Hráli jsme rozháraně po celém hřišti, vyplňovali jsme špatné prostory, ztráceli jsme míče. Ani střídající hráči nepřinesli do hry to, co měli... Pak jsme Hradci darovali laciný roh a dostali z něj gól, to byl vrchol,“ pokračoval.

„Lidi si nezasloužili, abychom zápas dohráli tak, jak jsme ho dohráli. Mrzí mě to, byla skvělá kulisa,“ uvedl na tiskové konferenci.



Jak se vám líbil výkon do čtvrtého gólu?

Hodně nám pomohl rychle vstřelený gól. Hradec má velice dobrou formu, hraje organizovaně, skoro nedostává góly, čekali jsme, že to bude těžká práce. Po gólu jsme hráli dobře, ale některé situace jsme zbytečně přehrávali, zahazovali jsme šance. Nakonec jsme dali gól do šatny a povedl se nám i vstup do druhé půle.



Produktivita vás musí těšit, v posledních čtyřech utkáních jste pokaždé dali minimálně tři góly. Jak si to vysvětlujete?

Je to situacemi, do kterých se dostáváme a také tím, jak se mužstvo změnilo. Máme jiné typy hráčů, což s sebou nese větší kreativitu a větší zapojení hráčů v ofenzivě. Máme dobré období. I proti Legii a Ferencvárosi jsme měli šance, ale teď se nám daří je i proměňovat. Hráči se zlepšují, dostávají se z tréninkového manka. Také máme kam sáhnout, máme víc možností v ofenzivě. Mužstvo si po těch rotacích sedlo a zvyklo si na sebe. Produktivita je větší, ale přináší i situace v obraně, které se nám nelíbí.



Čisté konto jste udrželi naposledy proti Ostravě v srpnu. Defenziva se i vinou zranění často mění, jak pracujete na zlepšení organizace, která dříve byla vaší devízou? Gólman Kolář měl spoustu čistých kont.

Ideální scénář? Góly nedostávat. Ale vypadli nám hráči jako Kúdela a Kolář, do toho odchody většinou defenzivních hráčů: Souček, Coufal, Deli, Král, Zima, Ngadeu... Vypadl nám Taras, kterého jsme tři čtvrtě roku dostávali do laufu. Ousou je tu krátce a hraje skvěle, ale je vidět, že ještě nemá automatismy. Odešli nám psi obranáři a zabudováváme hráče, kteří jsou silnější v ofenzivních činnostech. Rozhodně potřebujeme práci obrany zlepšit, nemůžeme si myslet, že dáme pokaždé čtyři góly a vytvoříme si sedm šancí.



Ve středu zálohy září sedmnáctiletý Daniel Samek, který zaznamenal třetí gól v sezoně. Jak se vám na tom postu líbí?

Dan tady má pár startů, přesto už na něj je velká poptávka ze zahraničí. Každý hledá hráče na tenhle post šestky, jakmile se nějaký objeví, je o něho okamžitě velký zájem. Dává góly, je to ale něco za něco, protože v defenzivní činnosti nemůže být úplně stoprocentní, zase nám ale dává velkou variabilitu v rozehrávce, skvělé přebírání míče a rozhodování. V první půli rozjel snad všechny naše nebezpečné akce. Má skvělá čísla, na svůj věk obdivuhodná. Je to chytrý kluk a ví i o těch negativech, na kterých je třeba pracovat.

Příště v lize nastoupíte v derby na Spartě. Může to být zlomové utkání podzimu?

Teď se upřímně těším hlavně do Rotterdamu, s Feyenoordem nás ve čtvrtek čeká skvělý zápas na skvělém stadionu. Feyenoord má velkou ofenzivní sílu, teď v sobotu otočil s Nijmegenem z 2:3 na 5:3 v posledních deseti minutách. Soustředíme se na čtvrtek, pak teprve na derby. Je to největší zápas v Česku, nepůjde o nic snadného. Sparta taky dává hodně gólů, je předpoklad, že to bude dobrý fotbal se šancemi i góly na obou stranách.