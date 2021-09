Trpišovský: V sestavě budou změny, ale chceme uspět tady i na Spartě

Pražská „S“ mají před 300. derby náročný program. Sparťané hostí v Evropské lize Rangers, slávisté se představí na stadionu Feyenoordu.

V neděli dojde na tradiční bitvu.

Feyenoord - Slavia ve čtvrtek od 21.00 ONLINE

Slávistický šéf Jaroslav Tvrdík před několika týdny pro klubový podcast prohlásil, že v aktuální sezoně nebude mezinárodní soutěž hrát takovou roli. Že boj o titul a pohár má větší důležitost.

Proto se nabízí otázka, jak Slavia k duelu základní skupiny Evropské konferenční ligy před derby přistoupí.

Zamícháte před derby sestavou, trenére?

Přistoupíme k tomu tak, abychom byli úspěšní v obou zápasech. Netajím, že v sestavách budou změny, ty vždy vycházejí z typologie zápasu. Ve čtvrtek odehrajeme velký zápas, moc se na něj těšíme. Až ho dohrajeme, začneme myslet na Spartu. Sestava bude proti Hradci jiná, lišit se bude i na neděli.

Řešíte ještě složení stoperské dvojice? Máte jiné varianty než Ousou - Holeš?

Máme dvojici, která nám vychází jako nejlepší. Jsme s oběma spokojení a máme v plánu je využít v každém zápase, než nám odjedou na reprezentaci. Sice je tam ještě jistá nesehranost, ale dávají nám bonus, co se týče pohyblivosti, kreativity, rychlosti. Jsme s nimi silnější v rozehrávce. Náhradní varianty existují: Samek to hrál dřív, Masopust ve Velvarech ukázal, že mu organizace hry není cizí. Může tam hrát i Bah či Bořil.

Jak na tom je Ondřej Kúdela, který by se měl každou chvílí uzdravit? Je variantou na derby?

Má specifické zranění. Při prvním výhledu absence bylo jeho přáním, aby derby stihnul. Naděje žije, ale je to padesát na padesát. Kdyby byl stoprocentně v pořádku, tak bychom do toho šli. V Praze s fyzioterapeuty dělají všechno pro to, aby na neděli byl k dispozici.

Jaký dojem na vás udělal stadion De Kuip? Říká se, že tady bývá jedna z nejlepších atmosfér vůbec.

Miluju historii fotbalu a stadiony obecně, tohle je jeden z nejposvátnějších v Evropě. Hrozně jsem se těšil, byl jsem nadšený, když nám vylosovali Feyenoord. Vím od Micka van Burena, že tu je top atmosféra. Je to skvělé místo a vážíme si toho, že tady můžeme být.

Co vám ještě van Buren říkal?

Říkal nám toho spoustu. Je velký fanoušek Feyenoordu a celkově srdcař, když s námi byl v létě na soustředění, chodil v den zápasu Česka s Nizozemskem v dresu a pak zažil smutný večer. Pořád opakoval: „To neni možný!“ (smích) Vyprávěl nám o fanoušcích, fantastické kulise, o tom, jak tu na Lize mistrů byly tribuny plné hodinu před výkopem. Říkal, že nejlepší fanoušci na světě jsou kromě těch slávistických ti v Rotterdamu.