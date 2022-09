Vlkanova si na Camp Nou splnil další sen: Jedním slovem? Úžasné

Po čtyřiapadesáti ligových zápasech za Hradec Králové a pouhých dvou zápasech za Plzeň si zahrál v Barceloně!

Ve středu pole odkmital skoro osmdesát minut. Upozornil na sebe jednou vtipnou kličkovanou i dotěrným napadáním. Nebál se, svou snahou zavadil taky o jediný plzeňský gól. Ale ten výsledek...

1:5.

„Bylo skvělé, že jsme dokázali snížit na jedna dva. Ten výsledek jsme měli udržet do poločasu. Měli jsme to urvat. Pak jsme Barcelonu mohli třeba ještě pozlobit,“ litoval.

Současné Barcelona, která je po dvou mizerných letech nenasytná a má bombéra Lewandowského na štítu, by se velmi pravděpodobně vykolejit nenechala, ale třetí gól pár vteřin před přestávkou ji skutečně výrazně pomohl. Hlavně tím, že vzal Plzni elán i zbytek naděje. Však ani Vlkanova už nebyl tak výkonný jako během prvního poločasu.

O čem byla vlastně řeč o přestávce, Adame? „Hlavně ať neblázníme a neotevíráme hru, protože by to bylo ještě horší. Potřebovali jsme hrát furt stejně a věřit.“ Nevyšlo to. Chorý svou šanci nevyužil, takže Barcelona trestala dál.

Lewandowski gólem na 4:1 završil svůj hattrick.

Náhradník Ferran Torres dokončil výsledek úplně – 5:1.

„Asi zaslouženě,“ uznal Vlkanova.

Ale chápete, čeho byl přímým svědkem? Přesně deset dní poté, co nastoupil v milovaném hradeckém dresu proti Olomouci, kopal v Barceloně.

Trvalo to, než se mohl v osmadvaceti z mateřského klubu odrazit. Chtěla ho koupit Sparta. Nevyšlo to. Slavia, která nabídku ještě zvedla, ho dokonce pozvala do svých lóží, což vyvolalo dojem, že to musí prostě nemůže nevyjít. A nevyšlo, takže od slávistů teď slýchá samé rýpance. Nakonec se totiž upsal Plzni.

Minulá sezona byla pro Vlkanovu přelomová. Osmi góly a osmi asistencemi pomohl Hradci mezi šestičlennou elitu. Osmičky ho provázejí dáů. V Plzni zvolil hodně netradiční číslo 88, pro což měl ovšem logické vysvětlení. Nejradši by osmičku, jenže ta putovala navždy do dvorany slávy na počest legendárního Davida Limberského. A když nemohla být jedna osmička, zvolil dvě.

Ve středu je na bílém plzeňském dresu propotil skrz naskrz a nechal si je na památku: „Vždycky chcete mít vzpomínky na první zápasy. Mám svůj první dres z reprezentace. Teď zase z Ligy mistrů.“ Druhý zápasový dres si vyměnit chtěl, ale už nebylo s kým: „Tak třeba někdy jindy.“

Odveta s Barcelonou bude v listopadu, mezitím Plzeň potká ještě dvakrát Inter Milán a dvakrát Bayern Mnichov.

Přitom kdyby se Viktoria před pár dny s Hradcem nedomluvila na patnáctimilionovém odstupném, čekala by na Vlkanovu liga v Jablonci, pak se Zlínem a následně národní pohár v Čáslavi.

Místo toho může doma vyprávět, jak se hraje na stadionu, kam dorazilo téměř osmdesát tisíc diváků: „Výsledek dobrý nebyl, ale ten zážitek jo.“