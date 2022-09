ONLINE: Barcelona - Plzeň, český šampion vstupuje do Ligy mistrů

Bez dvanácti dnů to jsou přesně čtyři roky, kdy plzeňští fotbalisté začínali svou předchozí účast mezi evropskou klubovou elitou.

Tenkrát v září 2018 doma před jedenácti tisíci diváky remizovali s CSKA Moskva 2:2.

Jejich úvodní duel v letošním ročníku se odehraje v největší fotbalové aréně Evropy, do které se vejde bezmála sto tisíc fanoušků.

FC Barcelona versus Viktoria Plzeň.

Oba týmy se v Champions League už střetly, v říjnu 2011 Barcelona doma vyhrála 2:0.

„Jsme outsider skupiny a nemáme co ztratit, ale nepřijeli jsme na výlet. Možné je všechno, Vallecano tady taky před pár dny uhrálo remízu. Hlavní je, abychom věřili tomu, že se to může podařit. K dobrému výsledku nestačí jen dobře pracovat, ale potřebujete taky velkou dávku sebevědomí, protože budeme často pod velikým tlakem. My musíme být schopní z toho tlaku konstruktivně vyjet a být pro soupeře i nebezpeční,“ řekl před utkáním plzeňský trenér Michal Bílek.

V druhém utkání skupiny C Inter Milán hostí Bayern Mnichov.