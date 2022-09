Navzdory porážce životní gól. Možná si ho nechám vytetovat, řekl Sýkora

Viktoria Plzeň ve svém úvodním utkání v Lize mistrů podlehla Barceloně 1:5. Její nejvýraznější moment přišel krátce před poločasem, kdy Sýkora hlavou snižoval na 1:2.

„Když to tam padlo, v první chvíli jsem byl zavařený. Pak mi došlo, že jsem snížil, že máme ještě šanci. Ale bohužel, do půle jsme to neudrželi a dostali třetí gól. A po přestávce nám dali lekci,“ řekl Sýkora.

V samostatné české historii je prvním domácím fotbalistou, který se na Camp Nou trefil.

Splnil jste si sen, že?

Ani jsem to nečekal, pro mě něco neskutečného. Jen to podtrhlo, co jsem fotbalu obětoval. Makali jsme a hráli, na co jsme měli. Některé situace jsme mohli vyřešit líp a možná by to bylo ještě zajímavé.

Kdyby vám někdo řekl, že dáte na Barceloně gól, navíc hlavou, věřil byste?

Na hlavičku jsem si věřil, pár gólů jsem podobně už dal. Ale na Barceloně asi těžko. Na druhou stranu jsem pozitivní a sny se mají plnit.

Životní gól, i když body nepřinesl?

Řekl bych, že asi jo.

Jste také autorem nejrychlejší branky v Evropské lize, což jste si nechal vytetovat. Uvažujete i o památce na gól z Barcelony?

Popřemýšlím o tom, ale teď na to stejně není čas. Možná po sezoně.

Dostali jste pět branek. Byl to střet s realitou?

Kdybychom některé situace po zisku míče vyřešili líp, možná by to vypadalo jinak. Když většinu času běháte bez míče a pak ho dostanete, jste zadýchaný a těžko s ním něco uděláte. Ale i tak nám utkání ukázalo, že Barcelona má slabiny, což se nám do budoucna může hodit. Třeba je využijeme.

Může s vámi vysoká porážka zamávat a po skvělých týdnech přijít vystřízlivění?

Myslím si, že určitě ne, naopak. Pro nás je motivace příště ukázat víc než tady. Oni mají individuality, které zápasy rozhodují.

Je cítit, že i po vysoké porážce hledáte především pozitiva.

Jo, jsem takový. Proč být negativní? Pro nás je tohle ponaučení, už teď myslím na to, jak se příště zlepšit. Vždyť spousta z nás takový zápas hrála poprvé.

Kdo z protivníků na vás udělal největší dojem? Lewandowski, autor hattricku?

Přesně tak, jak on si hledá míč, jak ho udrží jak finální situace řeší. Extratřída.