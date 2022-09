Bílek po Barceloně: Narazili jsme na obrovskou kvalitu. Kluci dělali, co mohli

Jak hledat pozitiva?

Narazili jsme na obrovskou kvalitu. Co bych měl hráčům vytknout? Možná je škoda, že jsme líp nevyřešili situaci těsně před přestávkou, po které jsme dostali třetí gól. Mrzí mě taky šance Chorého. Mohl snížit.

Takže žádný kartáč během přestávky neproběhl?

Kartáč? Vůbec. Kluci dělali, co mohli. Ano, Mosquera to v posledních vteřinách měl řešit jednoduše, bohužel přišel o míč.

A Robert Lewandowski se trefil podruhé. Pak i potřetí. Určitě jste přitom chystali taktiku, jak ho ubránit, ale on si stejně připsal hattrick.

Musíte uznat, že je to špičkový hráč, který se famózním způsobem prosazoval v Bayernu a teď na to navazuje. Na svém postu je nejlepší na světě. Rychlost s balonem, výběr místa v pokutovém území, zakončení... V tom je fenomenální.

Chvíli to vypadalo, že budete kopat penaltu. Naděje?

Škoda, že tomu předcházel Mosquerův faul loktem. Kdyby to zahrál chytřeji, kopeme penaltu a soupeř jde do desíti. Pak by šance na dobrý výsledek určitě byly větší.

Sedm hráčů základní sestavy ochutnalo Ligu mistrů poprvé. Co si odnesou?

Nejen pro ně je to obrovská zkušenost. Po losu zavládlo nadšení a my jsme opravdu rádi, že jsme v takové skupině. Zahrát si tady, s Bayernem, Interem - to je super zkušenost a obrovský zážitek. Ale to, že hrajeme Ligu mistrů, je taky trochu nadstavba. Proto těžko můžu hráčům něco vyčítat.

Možná zbrklost v brejcích.

Pravda, několikrát jsme šli nadějně dopředu. Tak jsme chtěli hrát. Po zisku balonu rychle nahoru. Ale chyběla přesnost.

Nakonec vás Barcelona utavila. Slavia, která tu nastoupila s blokem šesti obránců, uhrála bezgólovou remízu.

My to hrajeme trošku jinak, víc osobněji. Naši krajní záložníci měli za úkol zdvojovat křídla Fatiho a Dembélého. Okamžitě pomáhat krajním obráncům. Ne vždycky se nám dařilo plnit.

Už v úterý se hraje proti Interu Milán. Jaké to bude?

Zatím myslíme na ligu v Olomouci, Inter bude pak. Hrajeme doma, tam jsme silní, tam neprohráváme. Věřím, že můžeme odehrát kvalitnější zápas s lepším výsledkem.

A nemůže spíš nadšení z Ligy mistrů zavládnout zklamání z vysoké porážky?

To vůbec nechceme dopustit, aby s týmem taková porážka zamávala. Věděli jsme, že nás čeká strašně těžký soupeř. Že se s Barcelonou dostaneme do nepříjemných situací a nějaké góly asi inkasujeme. Stalo se, ale rozhodně nás to nemůže položit. Náš tým je mentálně silný.