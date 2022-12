Bez Benzemy je Giroudovi lépe. Překonal Henryho a zářil: Žiju vlastní sen

Francie v úvodu vyřazovací fáze na šampionátu v Kataru porazila Polsko 3:1, protože v závěru dvakrát udeřil ještě nezastavitelný Kylian Mbappé, který si upevnil pozici nejproduktivnějšího hráče turnaje.

Přesto pozápasové titulky budou oslavovat i jeho šestatřicetiletého kolegu.

Dvaapadesátým gólem v národním dresu totiž překonal Thierryho Henryho a stal se nejlepším francouzským střelcem všech dob.

Klobouk dolů, monsieur Giroud!

„Žiju svůj vlastní dětský sen,“ usmíval se do kamery francouzské televize RMC Sport. „Překonat Henryho, navíc během mistrovství světa, je neuvěřitelný pocit,“ dodal.

Vždyť v minulosti rozhodně nepatřil mezi privilegované. Nepřiblížil se do mládežnických reprezentací, do čtyřiadvaceti let ve Francii ani nehrál první ligu a teď se definitivně zařadil mezi legendy.

Jako Koller

Taky vám hned naskočila paralela s českým rekordmanem Janem Kollerem? Oba v národním dresu debutovali až ve svých pětadvaceti letech a oba nasázeli většinu ze svých reprezentačních branek po třicítce.

Dříve kritizovaní, později oslavovaní.

Zpětně zní až neuvěřitelně, že na posledním šampionátu v Rusku, kde Giroud patřil k nejvytíženějším Francouzům, coby hrotový útočník na cestě ke zlatu ani jednou netrefil bránu, natož aby dal gól.

„Jeho styl možná není tak okázalý jako u jiných hráčů,“ připustil trenér Didier Deschamps, „ale pro tým je nesmírně důležitý a pomáhá mu.“

Znáte jeho příběh?

Rodák ze savojského městečka Chambéry prošel akademií nedalekého Grenoblu a v nejvyšší soutěži začal hrát v roce 2010 za Montpellier, jejž o rok později senzačně dotlačil k titulu. Girouda si vzápětí vybral Arsenal, který z něj chtěl mít náhradu za Robina van Persieho.

To se však dařilo jen částečně.

Francouzský útočník si v nové zemi a soutěži dlouho zvykal, bil se o důvěru trenéra Arséna Wengera i fanoušků, kteří mu vyčítali nevyrovnané výkony. Až příliš často střídal vynikající zápasy a spektakulární momenty s obdobím střeleckého sucha. Chybělo mu dnešní sebevědomí.

Za šest let sice dal více než sto gólů, v Arsenalu si přesto později pořídili Pierre-Emericka Aubameyanga a Girouda pustili do Chelsea. S ní vyhrál Evropskou ligu (ve finále dal gól právě Arsenalu) i Champions League. Je také šampionem Itálie, kde už druhým rokem nastupuje za AC Milán.

Mimořádnými čísly v národním týmu ale vždycky udivoval nejvíc.

Pomohlo mu, že Karim Benzema, nejlepší francouzský útočník v jeho éře, byl kvůli svým osobním kauzám dlouhé roky v nemilosti. A když měl čerstvý držitel Zlatého míče táhnout Francii na letošním šampionátu, zranil se, takže místo v základní sestavě zase obsadil Giroud.

Ben Benzemy je mu lépe

Polský brankář Wojciech Szczesny (vpravo) zasahuje před dobíhajícím Olivierem Giroudem z Francie.

Těžko říct, jak spolu ti dva vlastně mohou vycházet.

V době, kdy Benzema nereprezentoval, si vůči Giroudovi sem tam neodpustil štiplavou poznámku: „Nemůžete přece srovnávat formuli s motokárou.“

Společně nastoupili v národním týmu jen do devatenácti zápasů a Giroud v nich dal pouhé tři góly. Francii se navíc nedařilo ani na na loňském Euru, kde dostával přednost právě navrátilec Benzema a Giroud většinou jen střídal.

I proto se na začátku sezony krátce řešilo, jestli v šestatřiceti letech do Kataru vůbec poletí.

Nejlepší střelci v historii francouzské reprezentace 1. Olivier Giroud

52 gólů/117 zápasů (od 2011)

2. Thierry Henry

51/123 (1997-2010)

3. Antoine Griezmann

42/114 (od 2014)

4. Michel Platini

41/72 (1976-1987)

5. Karim Benzema

37/97 (od 2007)

6. David Trézéguet

34/71 (1998-2008)

7. Kylian Mbappé

33/63 (od 2017)

8. Zinedine Zidane

31/108 (1994-2006)

„Je s námi už od mistrovství světa 2014, rozený vítěz, který se obětuje pro mužstvo,“ zdůvodnil jeho pozvánku Deschamps. Po úspěšném osmifinále doplnil: „Každý teď už ví, jak skvělým hráčem Olivier je. To, jak snášel a překonal kritiku, kterou slýchal, svědčí o jeho obrovské vnitřní síle.“

Giroud předstihl Henryho navzdory tomu, že za francouzskou reprezentaci odehrál o pět zápasů méně. A to mu ještě rozhodčí kvůli útočnému faulu spoluhráče v neděli neuznal výstavní gól nůžkami, o které se pokoušel už v prvním utkání na šampionáti proti Austrálii.

Oslava mohla být ještě stylovější.

„Hodně lidí mi připomínalo, že jsem k rekordu blízko,“ přiznal pak Giroud. „Jsem rád, že to konečně můžu hodit za hlavu a soustředit se plně na úspěch týmu.“

Vidíte? Přesně v duchu slov trenéra Dechampse.

Giroud, střelec, který myslí hlavně na ostatní.