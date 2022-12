15. DEN MS: favorité nezaváhali, dál jdou Francie s Anglií, Mbappé dal další dva góly

Zápas plný rekordů.

To bylo osmifinále Francouzů s Poláky, které mistři světa vyhráli 3:1. Olivier Giroud totiž svým gólem překonal rekord Thierryho Henryho, zaznamenal už 52. branku ve francouzském dresu.

Kylian Mbappé přidal další dvě trefy, na šampionátu už má tenhle fenomén pět branek a celkem na mistrovství světa 15. Což je víc, než kolik dal třeba Lionel Messi nebo Cristiano Ronaldo.

Hlavně díky němu si Francouzi s hlavně v prvním poločase nebezpečnými Poláky poradili a postoupili mezi osm nejlepších.

„Nebyl to jednoduchý zápas, soupeř hrál organizovaně a hodně nám to znepříjemnil. I tak jsme si dokázali poradit, jako už tolikrát. Zase nás táhl Kylian, který si dokáže v ofenzivě poradit v každé situaci. Od začátku jsme ale hráli především jako tým, výsledek je to zasloužený,“ řekl v televizním rozhovoru francouzský kouč Didier Deschamps.

Ve čtvrtfinále Francouzi vyzvou Angličany, kteří si poradili se Senegalci 3:0.

Výsledek vypadá jednoznačně, byť tak jednoduché to na hřišti nebylo. První dvě velké šance měli Afričané a kdyby je proměnili, mohl to být úplně jiný zápas.

Anglii ale držel skvělý Pickford a pak ji z ojedinělé šance poslal do vedení Henderson, na kterého ještě v první půli navázal Kane a na začátku té druhé Saka.

Na obrat už se Senegalci nezmohli a na šampionátu končí.

V pondělí šampionát pokračuje dalšími dvěma osmifinálovými duely. Od 16 hodin se o postup poperou Japonci s Chorvaty a ve 20 hodin nastoupí Brazílie proti Jižní Koreji

Play off MS ve fotbale 2022