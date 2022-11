Mistři světa v akci: Mbappého dotek geniality. A veterán skoro odstřihnul Henryho

Trio australských fanoušků, kteří se o chvilku dřív z horního prstence stadionu div nezřítili o několik metrů níž, jak bouřlivě slavili vedoucí gól Craiga Goodwina, hned tušili problémy.

„Oh, f...“ vykřikl jeden z nich. A podobně se to opakovalo ještě několikrát.

Austrálie sice dobře začala, jenže pak byla ráda, že od Francouzů neschytala pět, šest nebo možná i víc gólů. Výsledek 1:4 je pro ni milosrdný.

Dvakrát pálil šestatřicetiletý útočník Olivier Giroud a vyrovnal rekord Thierryho Henryho v počtu gólů za francouzskou reprezentaci. Kdyby navíc ve druhé půli lépe mířil při akrobatickém zakončení nůžkama, legendárního předchůdce mohl klidně rovnou odstřihnout.

Nejlepší střelci francouzské reprezentace: 1. Thierry Henry - 51 gólů (123 utkání)



1. Olivier Giroud - 51 gólů

(105 utkání)



3. Michel Platini - 41 gólů

(72 utkání)



4. David Trézéguet - 34 gólů

(71 utkání)



5. Zinédine Zidane - 31 gólů

(108 utkání)

Francouzi, úřadující mistři světa, naznačili sílu, kterou mají i bez zraněného Karima Benzemy. Příště hrají s Dánskem, skupinu zakončí proti Tunisku a nic lepšího, než úvodní vítězství v exhibičním tempu si přát nemohli.

Krásné akce. Individuální průniky. Sebevědomí. Drzost. Dominance.

Když Adrien Rabiot, autor první francouzské trefy, za stavu 1:1 zadupal na soupeře, který balon na vlastní polovině ztratil, Mbappé, ke kterému se míč dokutálel, vykouzlil geniální patičku, kterou vyřadil ze hry další australské hráče. A Giroud dal po následné akci svůj první gól.

Fanouškům na tribuně se tajil dech.

Jen pár minut se zdálo, že Australané dovedou Mbappému zápas znechutit. Víckrát se stalo, že sice udělal tři rychlé kroky, ale pak mu balon od kopačky bez milosti urazil jeden z křižujících obránců.

Nutně potřeboval do turnaje dobře vstoupit.

Zaprvé: celá francouzská reprezentace na něm stojí a spoléhá na něj.

Zadruhé: touží se revanšovat za nepovedené Euro, kde od něj (nejen) Francouzi očekávali mnohem víc. On se turnajem protrápil, nedařilo se mu herně, nevstřelil gól a zmar podtrhl neproměněnou penaltou v rozhodující chvíli osmifinálového rozstřelu se Švýcary.

„Každý ví, že zvlášť teď budeme Kyliana potřebovat v nejlepší formě,“ prohlásil v pondělí trenér Didier Deschamps. „Na hřišti je schopný udělat věci, které málokdo jiný dokáže.“

Kylian Mbappe z Francie slaví gól do sítě Austrálie na mistrovství světa 2022.

Když po přestávce ke svému mimořádnému momentu z prvního poločasu přidal také gól hlavou, ulevilo se mu a v rohu stadionu gesty pobláznil francouzské fanoušky. Předvedl toho ale ještě víc.

Neštítil se ani bránění. Jakmile Australan Jackson Irvine u postranní čáry podkopl spoluhráče Thea Hérnandeze, důrazně mu vysvětloval: mazej se omluvit!

Pak ještě podebral míč tak ukázkově, že Giroudovi v pokutovém území stačilo nastavit hlavu, aby přidal 51. branku v reprezentaci. Veterán týmu (starší než Giroud je pouze náhradní brankář Steve Mandanda) se příště klidně může stát střeleckou francouzskou jedničkou všech dob.

Sám ovšem dobře ví, že jen těžko by to zvládl bez podpory o třináct let mladšího parťáka. To Mbappé se stal mužem zápasu, zaslouženě.