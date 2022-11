Dorovnal Messiho, Ronaldovi je na dostřel. Jak daleko je Mbappé od rekordu?

Mbappému je třiadvacet, mistrovství světa hraje teprve podruhé v kariéře. Ale už teď stihl v historické tabulce střelců se sedmi góly dorovnat Lionela Messiho a přiblížit se na dostřel Cristianu Ronaldovi. Na rekordmana, německého bombera Miroslava Kloseho, mu sice chybí ještě devět tref, ale co to pro něj je?

Pokud někdo může jeho šestnáct branek jednou překonat, tak právě Mbappé, muž s bleskovýma nohama a téměř neomylnou koncovkou. Můžete si vsadit, že ještě během katarského šampionátu z velkého náskoku něco stáhne, protože ho teď s jistotou čekají ještě minimálně dva zápasy. A formu si přivezl parádní, což dokázal jak v premiéře proti Austrálii, tak ještě výrazněji v sobotu proti Dánsku.

Zvlášť poslední půlhodina zápasu byla vyloženě jeho. Jako by ho cosi neustále hnalo: Teď! Rozhodneš! Musíš! Když ho Francie nejvíc potřebovala, využil všechny své superschopnosti a rozproudil do té doby bezgólový zápas.

„Ano. Jistě. Mbappé byl skvělý,“ polkl zklamaný dánský kouč Kasper Hjulmand, a víc se mu po porážce parádní představení francouzské desítky komentovat nechtělo.

To francouzský trenér Didier Deschamps se rozpovídal víc: „Kylian? Co na to říct. Úžasný hráč! Výjimečný! Jsme tým, bez spoluhráčů by nefungoval tak dobře, ale on zkrátka umí rozhodovat. Vyspěl v lídra. Francie ho potřebuje.“

Faktem je, že Mbappé se umí vynořit přesně ve chvíli, kdy tým strádá a vyžaduje pomoc. V sobotu nejdřív tolik vidět nebyl, pak překopl bránu v tutové šanci a celou hodinu se zdálo, že se chystá další past na fanoušky, nápadně podobná pátečnímu bezgólovému utkání Anglie s USA.

Také Francouzům a Dánům by remíza vzhledem k průběhu skupiny vyhovovala, což svádělo ke spekulacím. Celkem dlouho to skutečně vypadalo to, že kromě architektů, kteří stadion nazvaný číslovkou 974 naplánovali coby ekonomicky i ekologicky výhodnou stavbu z lodních kontejnerů, přemýšlí úsporně i fotbalisté na hřišti.

Pak ovšem začal řádit monsieur Mbappé. Sledovali jste, jak se urodily jeho třináctý a čtrnáctý gól v posledních dvanácti reprezentačních utkáních?

Nejdřív si nádherně narazil s obráncem Theem Hernándezem a i díky jemné teči protlačil míč za gólmana Schmeichela, jehož paže máchla naprázdno.

Dánské vyrovnání v něm pak jen probudilo touhu vzít si výsadu vítězné trefy zpátky. Do konce chyběly čtyři minuty, když si mazaně pohlídal ofsajdové postavení a po famózním centru Griezmanna se v pravý čas natlačil před obránce Kristensena.

Pak už stačilo nastavit nohu a užívat si slávu před fotografy.