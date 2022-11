Neposeda Griezmann, stovky očí a konec pro Benzemu. Na skok za mistry světa

Ještě neví, že jeho tým večer zasáhne další nepříjemná rána.

Mistři světa si v Dauhá v sobotu zatrénovali už potřetí. Karim Benzema, střelec z Realu Madrid, se k nim však připojil poprvé a naposledy.

„Vyšetření potvrdilo poškození stehenního svalu,“ potvrdil mluvčí francouzské reprezentace. „Takové zranění si vyžádá minimálně třítýdenní rekonvalescenci.“

Což v předkladu znamená, že se mistrovství světa poprvé od roku 1978 uskuteční bez aktuálního držitele Zlatého míče...

Pro Francouze, kteří před zlatou obhajobou kvůli zdraví ztratili už Paula Pogbu, N’Gola Kantého, Christophera Nkunkua nebo Presnela Kimpembeho, rozhodně nejde o povzbudivou zprávu.

„Jsem kvůli Karimovi nesmírně smutný, protože účast na tomhle šampionátu si vysnil,“ uvedl Deschamps.

Během úvodní čtvrthodiny sobotního tréninku, kdy se hráči s balonem u nohy jen tak ležérně proplétali mezi desítkami připravených kuželů, přitom nic nenasvědčovalo tomu, že by Benzemu cokoli omezovalo.

Zdání klame.

„V životě jsem se nevzdal, ale musím myslet na tým a přenechat své místo v týmu někomu, kdo bude schopný pomoci,“ napsal Benzema na sociální sítě.

Těžko odhadovat, jako moc tahle zpráva s Francií vlastně zamává. „Hráčům, které máme k dispozici, naplno věřím,“ ujistil kouč.

Karim Benzema @Benzema De ma vie je n’ai jamais abandonné mais ce soir il faut que je pense à l’équipe comme je l’ai toujours fait alors la raison me dit de laisser ma place à quelqu’un qui pourra aider notre groupe à faire une belle Coupe du Monde. Merci pour tous vos messages de soutien ❤️ https://t.co/SBalX0juAH oblíbit odpovědět

I předchozí zlatý šampionát v Rusku přece ovládli bez Benzemy. A když se ostřílený útočník před loňským Eurem po letech v nemilosti do reprezentace vrátil, slavně to nedopadlo. Co teď?

„Spoluhráčům budu držet palce, přeju jim co nejvíc úspěchů. A vám, fanoušci, děkuju za podporu,“ dodal Benzema.

Francouzi si v Dauhá zatím bedlivě střeží soukromí, takže nemáte šanci se k týmu dostat déle než na pár minut. Ani francouzští kolegové navíc nemají vždy dokonalý přehled.

„Kde je Varane?“ zarazil se na chvíli jeden z nich, když úvodní otevřenou část tréninku sledoval z tribuny dalekohledem. Je běžné, že se týmy před objektivy kamer na hřišti schovávají co nejdál. Nechtějí podcenit či odhalit byť jen jediný detail.

Snad jen věčně usměvavý showman Antoine Griezmann, jeden z nejzkušenějších borců v týmu, se aspoň trochu vymyká. Na trávníku se nahlas chechtá fórkům brankáře Steva Mandandy a při první prodlevě si zkouší zahrát na ragbistu: balon posadí na žlutý klobouček na trávníku a z půlky hřiště střílí na bránu.

Kylian Mbappé s Olivierem Giroudem, kteří v katarském parnu navlékli trika bez rukávů, mezitím mrknou na všudypřítomné fotografy. Pohledem je projede i kapitán Hugo Lloris, který s brankářskou partou stojí nejblíž.

Francouzi se na stadionu Jassíma bin Hamáma, kde do loňska jako trenér Al-Saddu působil i legendární Xavi, ponořili do vlastního světa. Z přilehlé haly vytvořili obrovské tiskové centrum, areál vyzdobili do národních barev a na dveře umístili obrovský nápis Bienvenue, vítejte.

Uvnitř najdete fotografie všech současných reprezentantů, největším hvězdám ale vedení národního týmu minimálně nyní dopřává klid.

I proto na sobotní mediální den dorazili nováčci Disasi a Fofana z Monaka, kteří svorně slíbili: „O své místo v základní sestavě se budeme prát.“ A první kompletně veřejný trénink v Dauhá zase naplánovali přímo proti zahajovacímu duelu mezi Katarem a Ekvádorem.

Je jisté, že proběhne bez Benzemy, koho Deschamps povolá místo něj?

Do turnaje Francouzi vstoupí v úterý večer proti Austrálii, ve skupině mají ještě Dánsko a Tunisko.