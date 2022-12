ONLINE: Francie – Polsko, Mbappé versus Lewandowski, kdo postoupí?

Dvě výhry a pak zaškobrtnutí s Tuniskem s béčkovou sestavou. Tak se obhájci titulu z Francie dostali do osmifinále. O dost snadnější cesta oproti soupeřům z Polska, kteří do něj prošli šťastně jen díky lepšímu skóre. Který z týmů se dostane do čtvrtfinále fotbalového mistrovství světa v Kataru? To sledujte v podrobné online reportáži od 16 hodin.