Křivda? Ne. Brabec přiznal faul. Nemělo cenu na sudího tlačit, věděli Češi

Kuchta pomalu kráčel od brány soupeře zpátky k vlastní bráně, viditelně rozrušený. Kapitán Souček, který Olivera zná ze zápasů anglické ligy, zase rovnou u zdroje zjišťoval, co viděl.

„Ale nemělo cenu na rozhodčího vytvářet nějaký tlak, když tu bylo video,“ popisoval pak jiný záložník Antonín Barák. „Člověk u monitoru by neměl dělat chyby.“

Přesto rozhodnutí z jedenácté minuty zápasu ve Stockholmu působilo na první dobrou až příliš striktně. Pro někoho možná necitlivě. Nebo ne?

Rohový kop rozehrál maličký Sadílek, jenže hlavičkující Brabec si pomohl lehkým přistrčením bránícího Lindelöfa. Levou paži mu položil za krk, švédský obránce se sklonil a zavrávoral. Až potom Kuchta dorazil balon do sítě...

Verdikt přesvědčivého Olivera po chvíli potvrdili i videorozhodčí, Angličané Kavanagh s Pawsonem, již zjevné pochybení kolegy neodhalili.

„Rozhodčí to pískal okamžitě, takže nakonec asi správně posouzené,“ poznamenal i trenér Jaroslav Šilhavý, byť i on v první chvíli cítil: To musí být gól!

S asistenty u střídačky si situaci bezprostředně prohlédl na tabletu. „Ale Kuba Brabec pak přiznal, že tam šel rukou napřed, že fauloval...“

„Brába tam vletěl naplno, já dohrával situaci, jak je mi vlastní,“ doplnil v rozhovoru pro Českou televizi ještě Kuchta.

Ač relativně záhy, byl to jeden z klíčových momentů čtvrtečního večera.

„Zvlášť v tak důležitém zápase, kdy je hodně důležité vstřelit první branku,“ litoval Barák. „Možná se rozhodčí upísknul dřív, možná chyboval, možná ne. Ale co: stejně to už nezměníme, nemá cenu cítit křivdu, musíme jít dál.“

Vždyť Češi měli další dlouhé desítky minut na to, aby ve Švédsku dali jiný gól. Zrovna Kuchta, který nastoupil místo chybějícího Patrika Schicka, měl ve druhé půle další příležitost, ovšem levačkou z dvaceti metrů vůbec netrefil bránu.

„Asi i proto, že už mi docházely síly. Ten obstřel se mi fakt nepovedl,“ kroutil hlavou, jakkoli v jiných aspektech patřil na hřišti k nejaktivnějším. „Snažil jsem se ukázat to, v čem jsem dobrý: agresivita, náročnost, bojovnost. Snad se nemám za co stydět,“ zadoufal.

Jen ten gól jemu a hlavně týmu chyběl...

„Strašně mě mrzí, že jsme nešli do vedení. Hodně jsme se tady obětovali, tahle porážka fakt bolí,“ doplnil Kuchta.