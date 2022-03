Čtenáře ve Švédsku bavili Sadílek či Kuchta, celkově Češi zahráli průměr

25. 3. 2022 19:00

25. 3. 2022 22:00

Albánie vs. Česko

fotbal - Kvalifikace na ME fotbalistů do 21 let 2023 - 25. 3. 2022:Albánie vs. Česko

Elbasan Arena, Elbasan //sport.idnes.cz

Albánie Česko

19:00