Zklamaný, naštvaný, smutný. Je to velká rána, hlesl Barák po vyřazení

Konec.

Swerige - Tjeckien 1:0, svítilo na obří kostce nad hřištěm.

Čeští fotbalisté po víc než 120 minutách vyčerpávajícího boje zklamáním padli na trávník.

Pak šli na bouřícím stadionu v Solně zatleskat svým fanouškům a pomalu se trousili do kabin.

Barák se u sektoru zdržel nejdéle ze všech, odcházel zamyšlený společně s asistentem Galáskem. Když přišel na tiskovou konferenci do zaplněného sálu, kde vanul studený vzduch z klimatizace, sedl si za stůl a trpělivě odpovídal.

„Je to těžký moment. Mistrovství světa je pro každého sen, cíl. Bylo to moje velké přání, abychom se tam dostali. Hodně blbě se mi to hodnotí, jsem plný emocí. Naštvaný, smutný, zklamaný. Musíme to vzít, ale hodně nás mrzí, že se do Kataru nepodíváme,“ vydechl.

Proč se to nepovedlo?

Myslím si, že to byl vyrovnaný a remízový zápas. Oba týmy něco měly, bohužel soupeř ukázal individuální kvalitu v nejhorší možný okamžik pro nás. Zvládli to oni, můžu jim jen pogratulovat.

V úvodu vám anglický sudí Oliver neuznal gól. Jak jste to viděl vy? Cítíte se okradeni?

Už to nezměníme, ale na hřišti mi to přišlo jako sporný moment. Rozhodčí možná chyboval, možná ne. Možná se upísknul dřív. Bylo to moment, který nám mohl pomoct. V takovém zápase je hodně důležité dát první gól. Nemá cenu cítit křivdu a musíme jít dál.

Vy jste během dlouhého přezkoumávání stál u rozhodčího. Co jste mu říkal?

Byli jsme tam se Součkem, snad i Sadílkem. Nemělo cenu na něj vytvářet tlak, když tady máme video. Člověk u něj by neměl dělat chyby. Já spíš čekal na verdikt. Sudí zmiňoval faul Kuby Brabce na bránícího hráče.

Nastoupili jste v netradičním rozestavení se třemi stopery. Jak se vám v tom hrálo?

Trenér to s některými hráči konzultoval už týden před srazem. Říkal, že se mu to jeví jako nejlepší možná varianta. My jsme souhlasili, byli jsme na to připravení. Myslím si, že to bylo dobré rozhodnutí. Neodehráli jsme špatný zápas, nemáme se za co stydět.