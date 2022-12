Střelci pálí a fotbalová Francie jede. Obhajoba titulu? A proč ne!

Útočníkům – včetně mazáka Girouda – to pálí. Což jistě nemusí znamenat, že by sen o zlaté obhajobě neměl klapnout.

No řekněte: kdo vás zatím na šampionátu v Kataru přesvědčil víc než Francouzi? Postup ze skupiny si suverénně zajistili už po dvou zápasech, takže závěrečná porážka s Tuniskem, proti kterému vyslali náhradníky, příliš nebolela.

A nedělní osmifinále proti Polsku? Obhájci museli přežít jednu tutovku v prvním poločase, pak se zápas vyvrbil ve zdařilé dílo dvou střelců, na něž se kouč Deschamps tentokrát může spolehnout.

Giroud v prvním poločase zařídil vedení, třetí trefou na turnaji navíc překonal rekord uctívaného Thierryho Henryho. S dvaapadesáti góly je novým nejlepším střelcem v historii národního týmu.

Kylian Mbappé, zatím nejlepší kanonýr turnaje, pak v poslední čtvrthodině dvakrát švihl pravačkou a balon pokaždé prudce a přesně zasvištěl za záda brankáře Szczesného.

Francouzský útočník Kylian Mbappé se raduje ze svého druhého gólu v osmifinále proti Polsku.

Možná lehce překvapilo, jak se Francouzi hádali, když proti nim v šesté nastavené minutě venezuelský sudí Valenzuela odpískal penaltu. Zvlášť když ještě nechal bombera Lewandowského zahrávání opakovat poté, co napoprvé neuspěl. Gólman Lloris příliš brzy udělal krok vpřed, a když při druhém pokusu padal na opačnou stranu, nakvašeně rozhodil rukama.

Proč se vztekat, když tahle trefa už vůbec nic neřešila? Protože Francie chce být perfektní. A protože perfektní být může.

Rozhodně na to má, její soupiska je nacpaná exkluzivními jmény. Ale kdo ví, jestli jí paradoxně neprospělo, když zranění těsně před startem šampionátu škrtlo kanonýra Benzemu, posledního vítěze Zlatého míče. Pořád se ještě spekuluje o tom, jestli se k týmu nevrátí, ale měl by o to vůbec Deschamps zájem, když všechno tak klape?

Na špici sestavy se uvolnilo místo pro Girouda, nezištného dříče, oblíbence spoluhráčů. A mimochodem také muže, do kterého si právě rebel Benzema před dvěma lety rýpl: „Srovnáváte ho se mnou? Nechci být zlý, ale to je, jako byste vedle formule 1 postavili motokáru.“

Ta slova prošla téměř bez povšimnutí, protože Girouda skutečně fanoušci i experti léta nedokázali docenit. Ještě před úvodním zápasem turnaje proti Austrálii musel Deschamps odpovídat zahraničnímu novináři, který se zajímal, proč je Giroud stále podhodnocený.

Francouzský trenér Didier Deschamps

„Prosím? Neztratilo se něco v překladu?“ ujišťoval se trenér a užasle kroutil hlavou. „Oliviera dávno nikdo nepodceňuje, už i ve Francii ho všichni obdivují. Dokonce i ti, kteří do něj dřív často šili.“

Dotaz byl přitom namístě, protože francouzští novináři jsou kritičtí neustále. Často i směrem k Mbappému, který si zavařil zahozenou penaltou v osmifinále loňského Eura i následným ublíženým chováním říznutým hvězdnými manýry.

Jenže na hřišti Mbappé řádí a ve třiadvaceti má nakročeno zbourat všechny rekordy. Stačilo mu jedenáct zápasů na mistrovství světa, aby se s devíti góly dotáhl na Messiho a přeskočil Cristiana Ronalda. Pět tref zapsal ve vyřazovací části, což se v mladším věku povedlo jen Pelému, brazilskému fotbalovému králi, který už dávno prohlásil: „Kylian? Ten kluk může být jako já.“

To by pak bylo záhodno, aby Mbappé dotáhl svou zemi k obhajobě, vždyť naposledy mistrovství světa ovládla dvakrát v řadě právě Pelého Brazílie v letech 1958 a 1962.

Francie musí ustát ještě tři překážky. První z nich? Čtvrtfinále s Anglií.