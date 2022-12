16. DEN MS: Penaltové drama i óda na fotbal. Postupují Chorvatsko a Brazílie

A hned si došel pro ocenění muže zápasu.

Jeden gól sám vstřelil, u ostatních byl klíčovým článkem k úspěchu. Technika, přehled, rychlost a náběhy, kterými roztrhal jihokorejskou obranu. Rozdílový hráč.

Když Richarlison upadl ve vápně po faulu Jong-kwona, vzal si míč a chladnokrevně proměnil. Tahle trefa jej ještě víc přiblížila legendárnímu Pelému, na jehož reprezentační rekord ztrácí útočník PSG už jen jeden zásah.

Brazilská legenda sledovala celý zápas z nemocnice a hráči po utkání poslali Pelému vzkaz, když rozvinuli transparent s jeho jménem a fotografií.

„Ofenzivní síla tohoto týmu a individuální kvality hráčů jsou opravdu působivé. Hráli jsme odvážně. Přesto je v našem mužstvu i rovnováha, bez které bychom dnešní utkání prohráli. Co se týká defenzivy, všichni pomáhají. Líbilo se mi i pracovní nasazení v ofenzivě. Musíme být na tomto turnaji efektivní, jinak jsme bez šance,“ řekl po utkání trenér Tité.

Ve čtvrtfinále vyzvou Chorvaty, kteří se v dřívějším utkání trápili. Od 43. minuty prohrávali zásluhou japonského útočníka Meady. Zkraje druhé půle srovnal Perišič, ale další branky už týmy nepřidaly, a tak došlo na penalty.

Evropany posunul do čtvrtfinále perfektní Livakovič, který tři pokutové kopy chytil a stal se hrdinou utkání.

„Japonci nás od začátku vysoko napadali, bylo to hodně složité. Díky bohu, že to skončilo dobře. Je to mimořádný pocit a rozhodně největší moment kariéry,“ řekl chorvatský brankář.

Další osmifinálové duely jsou na programu v úterý. Maroko se představí proti Španělsku od 16 hodin a Portugalsko se postaví Švýcarsku od 20 hodin.

Play off MS ve fotbale 2022