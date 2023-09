Žijeme, ale nezlehčili jsme si to, řekl Černý. Jeho videogól na výhru nestačil

Proč zápas proti Albánii nevyšel?

Málo jsme si toho vytvořili. Nebo ne málo, ale míň, než jsme chtěli. Nebyli jsme až tolik nebezpeční ze situací, ze kterých jsme nebezpeční být chtěli.

Důvod byl na české, nebo albánské straně?

Mix obojího. My jsme se ze začátku lehce hledali a oni byli houževnatí.

Jak jste tedy měli vámi zmíněné nebezpečné situace řešit?

Dejme tomu dlouhou přihrávkou za obranu, abychom si je, my tři útočníci, eventuálně natáhli a rozehráli mezi nimi. Jenže buď nepřišla správná přihrávka, nebo nebyl správný náběh. Škoda, že jsme si to nezjednodušili.

Taky musely vadit laciné ztráty uprostřed hřiště.

Proti nim je jakákoli ztráta nebezpečná. Hrají na brejky. Věděli jsme, že jakmile se to stane, budou zlobit.

Přesto jste díky vašemu gólu vedli a měli navrch.

Ano, z mého pohledu jsme celkově měli všechno pod kontrolou. Ale nedotáhli jsme to.

Možná stačilo přidat druhý gól.

Za tím jsme šli. Druhý gól bývá vždycky důležitý.

Český křídelník Václav Černý střílí úvodní gól kvalifikačního zápasu proti Albánii.

Nedočkali jste se, soupeř vyrovnal a vy jste střídal. Byl jste z toho naštvaný? Smutný?

To není, že bych byl na někoho naštvaný. Já jsem někdo, kdo chce pomoct týmu. Když můžu, tak do poslední vteřiny. To je jediné, co za tím můžete hledat. Když už jsem na někoho naštvaný, tak na sebe.

Tak jinak: cítil jste se dobře, nebo docházely síly?

Cítil jsem se dobře. Nedělám na nikoho oči, takový prostě jsem a vždycky budu.

Týmu jste ovšem pomohl, gól máte. Je to plusový bod?

Jo, od toho tady jsem. Kvůli přihrávkám a gólům. Ale tentokrát bych to vyměnil za tři body.

Když gól nejprve neplatil a přezkoumával se na videu, byl jste si jistý, že bude platit?

Ne stoprocentně. To se všechno stane tak rychle, že nevíte. Můj poslední krok byl zpátky, abych si nějak pomohl, ale neměl jsem to ve vizíru, jestli jsem nebo nejsem v ofsajdu. Snažil jsem se hlavně dát gól, aby eventuálně platil, kdyby to vrátili.

Nakonec přišlo poděkování pro Tomáše Součka, jak vás skvěle našel.

Skvělá utajená přihrávka. Takových mělo být víc.

No právě, remíza je nemilá. Velká komplikace v kvalifikaci?

Chtěli jsme vyhrát, ulehčit si to. Na druhou stranu jsme pořád první ve skupině. Po čtyřech zápasech máme všechno ve svých rukách. To bych chtěl, abychom měli v hlavách. Žijeme a jsme tam, kde jsme být chtěli.

Pardon, ale čekají vás nejtěžší soupeři venku – Albánie i Polsko.

Ano, souhlasím. Nezlehčili jsme si to, ale žijeme.