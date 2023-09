Kluci v kabině měli hlavy dole, řekl Šilhavý. Střídání Černého? Okysličení hry

„Je to jednoznačně ztráta. Jsme zklamaní, kluci v kabině měli hlavy dole,“ přiznal Šilhavý.

„Zvlášť v druhé půli jsme cítili šanci, zlepšili jsme hru, dali jsme dva góly, bohužel však platil jen jeden. A potom po naší chybě jsme nabídli branku soupeři. Už jsme to nestačili znova otočit na naši stranu. Je to škoda, měli jsme vyhrát,“ litoval.

Je to komplikace v boji o postup na Euro?

Bohužel máme jen jeden bod, ale kvalifikace jede dál. Albánie příště hraje s Polskem, my jedeme do Albánie potom, to taky může o lecčems napovědět. Škoda, že jsme si neudělali výhodu.

Byl jste spokojený s výkonem v první půli? Týmu se vůbec nepovedla.

Byli jsme zaskočení. Připravovali jsme se na zápas poctivě, věděli jsme moc dobře, o co jde, že je to důležitý duel. Potom jsme nastoupili nervózně, bez pohybu, bez soubojů... První půle nám nevyšla. Jsem rád, že ve druhé jsme to zlepšili a předvedli lepší výkon.

Kapitán českého týmu Tomáš Souček (vpravo) s Janem Kuchtou během kvalifikačního zápasu proti Albánii.

Proč jste po sedmdesáti minutách stáhl Václava Černého, nejaktivnějšího českého hráče?

Nevím, jestli byl nejaktivnější, to je možná váš pohled. Měli jsme na lavičce další útočníky, kteří taky čekali na svou šanci. I z tohoto důvodu jsme sáhli k okysličení naší hry.

Kdo chyboval u vyrovnávací branky? Bylo to ztrátou Alexe Krále, nebo měl někdo proti Nedimu Bajramimu lépe vystoupit?

Pravda je asi někde mezi tím. Nechci to hodnotit nebo někoho trestat, neviděl jsem to přesně. Ale pravděpodobně je to ztrátou Alexe, střelec to pak využil skvěle. Trefil to výborně.

Král se v utkání trápil, přesto odehrál 90 minut. Uvažoval jste o střídání?

Střídali jsme jinak, v závěru jsme vyndali jednoho stopera z čistě taktických důvodů, chtěli jsme do zápasu dostat podhrot. Nepřišlo mi, že by Alex hrál vyloženě špatně. Udělal chybu, to se stává.

Budete sestavu hodně měnit pro přípravu s Maďarskem?

To momentálně neřeknu. Určitě bychom tým chtěli prostřídat, ale zápas je prestižní, byť není o body. Budeme to chtít odehrát konfrontačně, Maďaři jsou v dobré formě a mají zajímavé výsledky. Nemůžeme je podcenit.