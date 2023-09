Zklamání, ale bod brát musíme. I tak je Euro blíž, jsme dál první, řekl Provod

V hlavě si promítal předchozí vteřiny, když čekal na verdikt od videoasistenta. Byl jsem v ofsajdu, nebo ne? „Doufal jsem, že ne. Jak si tam ti jejich hráči lehali do střely Kuchtiče, tak jsem si říkal, že by to mohlo vyjít. Ale nebyl jsem si jistý,“ líčil fotbalista Lukáš Provod. Nevyšlo to, jeho gól neplatil. I proto národní mužstvo v kvalifikaci o postup na Euro 2024 s Albánií doma remizovalo 1:1.