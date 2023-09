Stažení Černého nechápu. Ale zase bych všechno neházel do koše, říká Straka

Česko v boji o postup na mistrovství Evropy 2024 ztratilo body ve druhém ze čtyř utkání. I tak je v polovině kvalifikace první, protože soupeři jsou stejně průměrní nebo spíš i horší.

„Asi jsme všichni čekali, že Albánii porazíme. Pořád ji máme za trpaslíka, ale ona už jím ve skutečnosti není. Má výborné hráče, i tak jsme to měli zvládnout,“ říká Straka.

Česko nesehrálo povedený duel. „Ztratili jsme první poločas. Kde byly presink, agresivita, tlak, práce s prostorem? Jak a čím jsme chtěli soupeře donutit k chybám?“

Přesto trenér Jaroslav Šilhavý o pauze změny neudělal. „Já bych je nedělal taky. Klukům, co nastoupili v základu, bych dal ještě šanci. A taky se ukázalo, že to bylo správné rozhodnutí. Druhá půle už byla jiná, lepší,“ prohlásil Straka.

V 56. minutě po pěkné akci, kterou začal Krejčí, pokračoval v ní Souček a završil ji Černý, národní mužstvo vedlo. „Ale nemůže se stát, abychom doma takový zápas nevyhráli. Ano, Albánci byli dobří, ale měli jednu dvě střely na bránu.“

O pracně nabytý náskok Češi přišli po zaváhání středopolaře Krále. „Ano, udělal chybu. Ale já si myslím, že se ta situace dala vyřešit. Proč volní hráči proti Bajramimu nevystoupili? Nepočítali s tím, že takhle parádně vystřelí. Pavlenka neměl šanci,“ podotkl Straka.

Překvapilo ho, že český kouč vzápětí ze hry stáhl Černého. Přitom dal tři z posledních čtyř gólů v kvalifikaci.

„Nejen to. Když měl míč, mělo to pokaždé hlavu a patu. Byl nebezpečný. To samé pak střídání Krejčího v závěru. Víme o něm, že se do koncovky umí dostat, že dává góly,“ nechápal Straka.

Trenér Šilhavý střídání Černého zdůvodnil tím, že chtěl hru týmu okysličit. „Mohl to udělat jinak. Správně tam šli útočníci, ale já bych tam dal dřív Lingra. To je neskutečný štírek. Dokáže nabourat obranu, znepříjemnit jim to. Nebo bych se podíval i na hru zálohy.“

Příležitost na vítězný gól měli i hosté, šest minut před koncem běželi ve třech na osamoceného Krejčího. „Ještěže to špatně vyřešili. Můžeme být rádi za bod,“ poznamenal Straka.

V neděli si národní mužstvo od tlaku vydechne, čeká ho jen přípravný zápas v Maďarsku. Ve stejný den se potkají v Tiraně domácí Albánci s Poláky, což jsou hlavní konkurenti Čechů v boji o postup. Na Euro, které příští rok pořádá Německo, přímo postoupí dva týmy.

„Jsem přesvědčený, že v Německu chybět nebudeme. Kvalifikaci zvládneme. Máme mužstvo na to, aby to uhrálo. A rozhodně bych po zápase, ve kterém soupeř vyrovná z jedné, i když krásné střely, neházel všechno do koše.“