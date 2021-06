Kapitán Darida: Chceme být první, Anglii to teď neklapalo a toho chceme využít

Česko hraje v úterý večer proti Anglii na jejím národním stadionu ve Wembley. Pokud neprohraje, udrží první příčku ve skupině a v osmifinále nastoupí opět v Londýně.

„Byli bychom rádi, kdybychom vyhráli,“ prohlásil třicetiletý středopolař.

Není lepší být na druhém místě a mít papírově snazšího soupeře pro osmifinále?

Mezi námi není žádný hráč, který by chtěl prohrát. A nebude tady ani při zápase. Chceme vyhrát a pak se postupová matematika vyřeší sama.

Česko - Anglie v úterý od 21 hodin online

Co by pro vás první místo ve skupině znamenalo?

Být první před Anglií, navíc když hraje doma, by pro nás byl úspěch. A osmifinále bychom hráli zase ve Wembley. To by bylo pěkný. Je to nádherný stadion a užili bychom si to.

Pro úspěch je zapotřebí, aby se střelecky prosadili i další hráči a přidali se k Schickovi. Nebo na to stačí sám?

Pravda, těžko všechno utáhne jeden hráč. I my v záloze se musíme nutit do zakončení, zkoušet střílet ze střední vzdálenosti, dostávat se do vápna, být produktivní.

Proti Anglii jste odehrál oba zápasy v kvalifikaci v roce 2019. Co se od té doby u protivníka změnilo?

Pořád je to extrémně silný soupeř, který má ve svém středu spoustu hvězd. Ale co jsem viděl jejich poslední utkání, tak jim to neklapalo. A toho bychom rádi využili.

Může to být i proto, že mají mladý tým bez zkušeností s velkými turnaji?

I my máme velmi mladý tým. Rozhodne sebevědomí, momentální forma v zápase. Věřím, že my jsme se naladili dobře, že forma stoupá. Budeme se chtít prezentovat jako tým, který si věří.

Jak to může vypadat?

Jsme tým, který dokáže hrát ve velkém tempu. Nechceme být zalezlí, pasivní, ale aktivní. Chceme být silní v defenzivě a nebezpeční v útoku.

Na kterého z Angličanů si musíte dávat největší pozor?

Mohl bych jmenovat spoustu hráčů. Uvidíme, s kým nastoupí. Ale nebezpečí představují hlavně ti tři hráči, kteří hrají vepředu. Umí dávat góly z jakéhokoli prostoru. Ty si musíme pohlídat.