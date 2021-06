Fotbalisté mají šanci vytřít zrak Angličanům. A dál se uvidí

Jaké čtyři výzvy jim nabídne osmifinále?

Vyrovnat se nejlepším

Můžete namítnout, že ty nejtěžší zkoušky na tým teprve čekají, ale copak mezi ně nepatřil už zápas s Chorvatskem, stříbrným týmem z posledního mistrovství světa? Z remízy 1:1 nemá cenu šílet radostí, ale zároveň jí neubírejme váhu. Zvlášť když si soupeři všimli, jak silný český tým je.



„Češi byli v první půli rychlejší než my. Oni snad běhali rychlostí 200 km za hodinu,“ žasl třeba záložník Nikola Vlašič, bratr slavné výškařky.

Národní tým udělal velký pokrok. Už jen změnou herního stylu, který se blíží současným trendům. Verner Lička předseda Unie trenérů

A pozor, nebyl to jen jeho dojem - i statistiky dokazují, že Šilhavého tým se blýskl. „Jediné, v čem byli Chorvati lepší, byly klíčové přihrávky,“ vysledoval Verner Lička, předseda Unie trenérů. „Měli jsme víc nebezpečných útoků, víc přihrávek, víc pohybu na posledních třiceti metrech a ve velkém vápně. Chorvaty jsme přeběhali a přesprintovali až zarážejícím způsobem. To byl výkon na vítězství.“

Potvrdit správnou cestu

Nemělo by cenu zveličovat a křičet do světa, že Češi mohou Euro vyhrát - však se na tuhle divokou variantu dá sázet ve vysokém kurzu 75:1. Důležitější než konečné umístění může být signál, který reprezentanti vyšlou.

Pokud potvrdí výkony z prvních dvou zápasů také proti Anglii a třeba potom v osmifinále, sami se utvrdí v přesvědčení, že jsou na správné cestě a že vrchol týmu může přijít za rok a půl na mistrovství světa v Kataru.

Vladimír Coufal v akci během utkání Česka s Chorvatskem.

„Po příchodu Jardy Šilhavého udělal nároďák velký pokrok,“ chválí Lička. „Už jen změnou herního stylu, který se daleko víc blíží současným trendům a potřebám fotbalu. Výsledky to potvrzují: postup na Euro, postup do elitní skupiny Ligy národů, výhra nad Anglií, statečná bitva s Belgií a brzy snad postup do evropského osmifinále. Vnímám, že spoustě lidem, kteří přestávali věřit, se vrátila národní hrdost a identita s reprezentací.“

Udělat si jméno

Na první pohled tým není nabušený personami, chybějí v něm hvězdy. Ale co věděla Evropa o Češích před pětadvaceti lety, když se chystali na Euro 96? Jména z Uhrinova výběru před turnajem neměla zvuk, až během něj se je experti začali učit, a řada tehdejších objevů po šampionátu nakopla kariéru.

Totéž se může opakovat letos. Pokud se Česku povede týmový úspěch, mohou se opory Schick nebo Souček posunout do top klubů a ostatní třeba do lepších soutěží.

Česká naděje Adam Hložek brání chorvatského fotbalistu Luku Ivanušece.

Brankář Vaclík, který se blýskl proti Skotsku, si jako volný hráč může vybírat z nabídek, když dostane prostor, třeba se vytáhne i sparťanský supertalent Hložek.

Česko - Anglie v úterý od 21 hodin online

A věčná škoda pro obránce Coufala, že už mu táhne na devětadvacet. Navzdory podklouznutí při chorvatském gólu zatím z analýz vychází jako nejlepší český hráč. „Světová kvalita. Dvaasedmdesát přihrávek v prvním utkání, dvaašedesát ve druhém,“ žasne Lička. „Kolik on dostane míčů do finální fáze, do vápna. Smekám!“

Přilepšit si

Hlavní motivace by to být neměla a jistě není, ale přece jen: prémie za úspěch na Euru nebývají zanedbatelné.

Když Češi před sedmnácti lety ohromili na šampionátu v Portugalsku a vypadli až v nešťastném semifinále s Řeckem, odměny se pohybovaly od dvou do sedmi a půl milionu korun na hlavu. Kouč Brückner, který sám vydělal ještě dvakrát víc než opory, balík spravedlivě rozdělil a sympatickými sumami „odškodnil“ třeba náhradní brankáře, kteří kryli záda nesesaditelnému Petru Čechovi.

Česká reprezentace poslouchá hymnu před utkáním se Skotskem.

Nejvíc pochopitelně braly hvězdy Nedvěd, Baroš, Koller, Poborský, Rosický, Čech, Jankulovski, Ujfaluši a Galásek.

Kdyby se současným reprezentantům povedlo dojít podobně daleko, určitě by také nebyli škodní. Ale věřte, že tenhle tým pohání jiný motor.

Večer má šanci vytřít zrak Angličanům. A dál se uvidí.