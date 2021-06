Obdivuje Walkera, bojí se létání. Nejdu se ukazovat, chci vyhrát, říká Masopust

Během jara na něj občas nezbylo místo ve Slavii. Když nastoupil, na hřišti se občas hledal.

Ale v obou zápasech na šampionátu proti Skotsku (2:0) i Chorvatsku (1:1) přesvědčil, že si zaslouží být nejen v kádru, ale i v základní jedenáctce.

„Cítím se dobře, stejně jako všichni spoluhráči,“ ujišťuje Masopust před závěrečným duelem v základní skupině. Česko hraje v úterý večer ve Wembley proti domácí Anglii a i remíza mu zajistí postup do vyřazovací části z první příčky.

Mohlo vám vzhledem k Euru paradoxně pomoci, že v zimě do Slavie na vaše místo přišel dánský obránce Bah a vy jste se musel vypořádat s velkou konkurencí?

Na to se hodně těžko odpovídá, je to co by kdyby. Ve Slavii konkurence být musí, něco jsem neodehrál a aspoň jsem měl čas pořádně potrénovat. Neprojeví se to hned, ale až po týdnech, měsících. Možná mi to pomohlo, možná ne.

Česko - Anglie v úterý od 21 hodin online

Čeká vás Anglie, v roce 2019 jste proti ní v kvalifikaci nastoupil v obou zápasech. Na který vzpomínáte raději?

Jednoznačně na ten domácí, v Anglii se nám to hrubě nepovedlo (0:5). Na druhou stranu ta porážka byla takový odrazový můstek k tomu, že se musíme hodně zlepšit. Nastavili nám to zrcadlo, že takhle to dál nejde.

Doma jste vyhráli 2:1. Ta zkušenost se jistě může v úterý v Londýně hodit.

Přesně tak, hodně nám to pomohlo. Anglie je fenomén, má neskutečné hráče a my nad nimi vyhráli. Dokázali jsme si, že můžeme porazit kohokoli. Myslím si, že naší pracovitostí můžeme Anglii potrápit a na to vítězství navázat.

K prvnímu místu ve skupině vám stačí i remíza. Už si probíráte možnosti pro osmifinále?

Je jasný, že každý kalkuluje a propočítává, ale jsou to jen představy v našich hlavách. Proti Anglii půjdeme jednoznačně vyhrát. Kdybychom spekulovali, tak se nám to může vymstít.

Nechcete být radši druzí, abyste nenarazili na jednoho z favoritů ze skupiny F, což může být Francie, Německo nebo Portugalsko?

Pro nás je to skvělá pozice. A je taky jednoduchá, prostě chceme vyhrát.

Jak anglické hráče vidíte? Je někdo, ke kterému máte zvlášť respekt?

Mají neuvěřitelné fotbalisty. Nejen v základní sestavě, ale na celé soupisce. Já jsem unešený z Walkera. Má sílu i rychlost. Toho mám hodně rád.

On hraje na pravé straně jako vy, takže na vás spíš vyjde Shaw, případně budete obránci Coufalovi pomáhat se Sterlingem.

Už jsem Cufovi říkal, že jestli na nás vyjde Sterling, tak mu pomáhat nebudu. Ale vážně, ať tam bude Sterling nebo někdo jiný, tak si pomáhat musíme. Mají skvělé individuality.

S Coufalem jste hráli ve Slavii, po jeho odchodu do West Hamu hrajete za sebou aspoň v reprezentaci. Jak si úkoly rozdělujete?

Jsme velcí kamarádi, v Česku dokonce i sousedi. Hodně si rozumíme, Vláďa mi ve Slavii hodně pomáhal. Řekl bych, že mě dokonce on nacpal do sestavy, když jsem tam začínal. On je to takový blázen v dobrým slova smyslu. Ani nepotřebuje, abych ho zajišťoval. Útočí a hned je zase zpátky. Je vidět, jak mu pomohlo, že hraje Premier League.

Myslíte si, že výkony jeho i Tomáše Součka přesvědčily Angličany, aby český fotbal zase začali brát vážně?

Myslím si, že hodně. Když tam Tomáš přišel, tak asi nikdo nečekal, jak mu to tam půjde. Udělal si velké jméno. Pak přišel Vláďa Coufal a předváděl to samé. Oba otevírají cestu dalším hráčům od nás. Už pro Angličany nejsme Československo, ale snad vědí, že existuje Česko.

Berete utkání proti Anglii i tak, že se můžete ukázat a získat tam také angažmá?

To vůbec ne. Jít do zápasu s tím, že se budete předvádět, ukazovat, něco si dokazovat, to není správná cesta. Budu se ze sebe snažit vydat to nejlepší, hrát náročný fotbal. A co se má stát, tak se stane.

Během června vás s národním týmem čeká už devátý let. Jak tohle cestování zvládáte?

Musím poděkovat všem, kdo se o naše cesty starají. Dali nám lepší letadlo, máme v něm komfort. Snaží se, aby odbavování na letišti bylo co nejrychlejší. Já osobně se létání trochu bojím. Vzlety a turbulence mi nedělají dobře. Osobně bych radši moc nelétal, ale nějak se s tím poperu.