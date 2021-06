Legendy radí, jak na Čechy: Zrychlit, ať hraje Grealish i kritizovaný Kane

„Chci vidět větší intenzitu v naší hře, balon musí rychleji od nohy a častěji vpřed. Proti Skotům jsme také viděli málo centrů od našich obránců, především z pravé strany,“ uvádí ve svém sloupku pro BBC bývalý útočník Alan Shearer.

Rekordman v počtu vstřelených branek (260) v anglické Premier League by se nezlobil, kdyby Angličané v tabulce Čechy přeskočili - čili zvítězili.

Shearer připomíná, že vítěz skupiny D odehraje osmifinále v londýnském Wembley, což považuje za výhodu.

Co se týče sestavy, Shearer se shoduje mimo jiné s Waynem Rooneym, pro změnu nejproduktivnějším kanonýrem reprezentačních dějin (53 gólů), že by měl od začátku nastoupit záložník Jack Grealish.

Anglický záložník Jack Grealish

Opora Aston Villy naskočila na závěrečnou půlhodinu proti Skotům, s topornou anglickou hrou ale příliš nezmohla. Přesto si podle obou legend zaslouží příležitost od úvodního hvizdu.



„Říkám to od začátku, Grealish musí hrát,“ píše Rooney pro The Sunday Times. „Potřebujeme někoho kreativního a někoho, kdo se nebojí jít do soubojů jeden na jednoho s obránci. To Grealish splňuje,“ doplňuje Shearer.

Pro zařazení Grealishe se vyslovila také většina oslovených reportérů uznávaného serveru The Athletic.



Česko - Anglie v úterý od 21 hodin online

Shearer upozorňuje, že zatímco nasazení dvou defenzivněji laděných středopolařů Kalvina Phillipse s Declanem Ricem perfektně fungovalo proti Chorvatům, které Angličané zdolali 1:0, se Skoty šlo o nadbytečný luxus.

„Byli jsme moc pomalí, těžkopádní, nepotřebovali jsme dva defenzivní záložníky, ale někoho, kdo dá průnikovou, kolmou přihrávku,“ vysvětluje Shearer.



„Češi jsou samozřejmě nebezpeční, Patrik Schick vede střeleckou tabulku a překypuje sebevědomím, ale myslím, že jako tým budou hrát spíš zezadu, nepotřebují se nikam hnát – k prvnímu místu jim stačí bod,“ připomíná Shearer a doplnil, že právě proto bude jeden z dvojice Phillips - Rice na place stačit.



S Rooneym se shodují, že by si své místo v základu měl udržet kritizovaný kapitán Harry Kane. Obávaný střelec se nedostává do hry ani do nebezpečných situací.



Během Eura ještě nevypálil na bránu, v obou zápasech byl střídán. Zatímco proti Chorvatsku to bylo v 82. minutě za stavu 1:0, se Skotskem šel na střídačku v 74. minutě.

Kane se podle datových analytiků potkal s balonem pouze devatenáctkrát, což je jeho nejmenší počet dotyků v reprezentačním utkání (když odehrál minimálně poločas). I gólman Jordan Pickford byl proti Skotům častěji u míče.



„Zapomeňte na to, že by náš kapitán a lídr neměl hrát,“ říká Shearer. „Pokud chceme na turnaji projít daleko, potřebujeme ho. Jasně, neukázal, co umí, ale všichni víme, jak dobrý je. Od záložníků navíc neměl dostatečný servis. Stačí jedna šance, jedno skvělé zakončení a zase mu to půjde, uvidíte. Spolu s ním i celé Anglii.“



Rooney připojil nápad pomoci Kaneovi evertonským forvardem Dominicem Calvert-Lewinem. „V obou zápasech byl Kane osamocený, odstřižený. Calvert-Lewin by mu prospěl, dělal by mu prostor náběhy, zaměstnával by stopery, vyhrával hlavičky,“ představuje si legenda Manchesteru United.

„Harry na hřišti nesmí chybět, potřebuje jen lepší podporu a propojení se zbytkem týmu. Je to náš nejgólovější hráč,“ dodává Rooney.