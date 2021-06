S kým na Anglii. Jak Češi uvažují o sestavě a o výsledku, který by byl vhodný

Dva zápasy, čtyři body, tři góly Patrika Schicka, postup do vyřazovací fáze mistrovství Evropy na dosah.

To všechno národní mužstvo zvládlo s takřka stejnou sestavou. Kouč má deset jistot, jedinou změnu udělal ve středu pole, kde Tomáš Holeš proti Chorvatsku nahradil Alexe Krále, jenž začínal proti Skotsku.

„Myslím, že Alex Král tentokrát do zápasu vstoupil jako náhradník dobře. A Tomášovi Holešovi se zase zadařilo od začátku. Proti Skotsku to bylo opačně, tak jsme zkusili změnu. Ale pořád je to týmová práce,“ komentoval to Šilhavý.

V úterý od 21.00 Česko nastoupí ke svému závěrečnému utkání v základní skupině. V tu dobu už může vědět, jestli už je v osmifinále. Rozhodnout mohou pondělní závěrečné duely ve skupinách B a C.

Když v béčku nebude bodovat jeden z dvojice Rusko či Finsko a v céčku souboj Ukrajiny s Rakouskem neskončí remízou, mají Češi splněno předem. A i to může jistě ovlivnit uvažování trenérů, koho proti Anglii poslat.

Když osud nebude nakloněný, dál je boj o play off otevřený. Ovšem možnost, že po skupinách pro Čechy turnaj skončí, je málo pravděpodobná. Spíš je otázka, jestli ve skupině budou první, druzí, nebo třetí.

Remíza s Anglií = první příčka.

Prohra = druhé, nebo třetí místo. Záleží, jestli Chorvatsko v souběžně hraném duelu porazí Skoty. Pokud ano, o pořadí mezi Českem a Chorvatskem by rozhodovalo skóre. Momentálně ho má Šilhavého tým o tři góly lepší.

Česko - Anglie v úterý od 21 hodin online

„Do zápasu vždy jdeme pro výhru, snažíme se hrát na vítězství. Někdy to stačí, někdy ne. Ale příprava, mentální nastavení je vždycky jen na vítězství,“ zdůraznil asistent Chytrý.

V duelech se Skotskem (2:0) a Chorvatskem (1:1) se trenéři do žádných experimentů nepustili. Nasadili hráče, kteří se jim během posledního roku a půl pro základní sestavu vyprofilovali.

Na Euru poslali během hry na hřiště pokaždé Hložka (18 + 27 minut) a Krmenčíka se Ševčíkem (oba 3 + 16 minut). Jednou si zahrál Vydra (18 minut) s Barákem (3 minuty). O výměně Holeše s Králem řeč byla.

Jelikož národní tým netrápí zdravotní problémy a času na regeneraci do startu osmifinále je dost, těžko bude Šilhavý se sestavou experimentovat. Udělal to v minulosti dvakrát v přípravě proti Severnímu Irsku (2:3) i v Německu (0:1) a nebylo to ono.

„Co se týče změn, tak na tyhle dny je to otázka obecně, jestli a jak eventuálně rozložit zatížení hráčů. Je to otázka, kterou řešíme a neumím na ni teď odpovědět,“ přemítal asistent Jiří Chytrý během víkendu.

„Ale musíme se shodnout na tom, že to musí být ku prospěchu týmu. Prioritou je úspěch.“

Jistě se nebude měnit pozice brankáře Vaclíka. Obrana nastupuje ve složení Coufal, Čelůstka, Kalas a Bořil. Další obránci Kadeřábek, Brabec, Zima a Matějů na Euru zatím neodehráli ani minutu.

Ve středu pole jsou jasní kapitán Darida a Souček, vedle nich se prostřídali Král s Holešem. Teď je možná řada na Královi... Barák jednou střídal, Sadílek seděl na tribuně.

Na křídlech je nejmenší konkurence v týmu, vždyť Jankta s Masopustem střídali v obou duelech Hložek, jenž je spíš hrotovým hráčem, další útočník Vydra a Ševčík. Ten je zase spíš středopolařem.

Na hrotu má jisté místo Schick, který je se třemi góly společně s Cristianem Ronaldem zatím nejlepším střelcem turnaje. V závěrech zápasů za něj přichází soupeři znepříjemnit hru Krmenčík. Další forvard Pekhart zatím na šanci čeká.