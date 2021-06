Šilhavého přání: Zopakovat výkon z Prahy, pak budeme mít šanci Anglii potrápit

„Samozřejmě, že si na to utkání vzpomínám, ale od té chvíle jsme už urazili kus cesty. Je to za námi a věřím, že tentokrát to pro nás dopadne lépe,“ říkal český kouč v předvečer velkého zápasu.



Je jasné, že budete chtít vyjít spíš z domácího střetnutí, v němž jste předloni v říjnu Anglii senzačně porazili.

To bychom rádi. A myslím si, že i hráči cítí, že když předvedeme takový výkon jako tenkrát v Praze, můžeme mít šanci Anglii potrápit. Nesmíme však zapomínat, že před námi stojí velký favorit – nejen naší skupiny, ale celého šampionátu.

Přestože se mu start turnaje nepovedl a doma slyší kritiku?

Občas se stává, že se podobné týmy na začátku turnaje nepotkají s ideální formou, ale v průběhu turnaje jejich výkony gradují. Anglie k těmto týmům patří, musí se vypořádat s obrovským tlakem. Já budu hráčům klást na srdce, aby znovu odvedli bojovný výkon jako tenkrát v Edenu, stálo je to hodně sil, ale byli nesmírně zodpovědní. Věřím, že se nám to povede zopakovat.

Přemýšlíte o změnách v sestavě? Zatímco vy za sebou máte už třetí přelet na ostrovy, Angličané jsou celou dobu doma.

Denně pochopitelně i tohle téma probíráme, bavíme se a je možné, že některé změny nastanou. Nevím, jestli zrovna v utkání s Anglií, nebo třeba v dalších zápasech, které nás, věřím, čekají. Důležité je, že jsou všichni hráči zdravotně v pořádku.

Česko - Anglie v úterý od 21 hodin online

Budete potřebovat, aby se vedle Patrika Schicka rozstříleli i někteří další hráči?

Rádi bychom rozložili góly mezi více hráčů, ale na druhou stranu: pokud to tam bude padat dál Patrikovi, taky nebudeme proti. Je však důležité, ať obrana soupeře bere v potaz i ostatní hráče. Věřím tomu, že proti Anglii se prosadí i někdo další.

Kdo bude střílet góly, řeší i Angličané: Harry Kane zatím na turnaji mlčí.

Ale pořád je to skvělý, excelentní útočník, velice chytrý a gólový hráč. I když ho budete zdvojovat, dostupovat, budete se snažit ho nenechat hrát, může se prosadit. Snad budeme silní natolik, že ho uhlídáme.

A co rychlá anglická křídla?

Anglie má v ofenzivě spoustu nesmírně nebezpečných fotbalistů, nenechat je rozběhnout, to bude ze všeho nejdůležitější. Jinak jsou neudržitelní. Naši hráči vědí, jak je hlídat, ale uvidíme až v zápase, jak se nám to bude dařit.

I remíza vám stačí k prvnímu místu ve skupině, které však zároveň znamená osmifinále proti někomu z takzvané skupiny smrti s Francií, Německem a Portugalskem. Chcete být vůbec první?

Před turnajem jsme se bavili o tom, jestli nám k postupu postačí tři body, teď máme čtyři body a zase řešíme věci, které nemůžeme ovlivnit. My chceme zvládnout naše utkání tak, abychom se nemuseli na nic ohlížet, zatím postup pořád úplně jistý nemáme.