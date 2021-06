KOMENTÁŘ: Z otloukánka se stal zajímavý tým. A teď ještě dočistit detaily

Mnozí ji předem považovali za otloukánka skupiny, ani sázkové kanceláře nevěřily. A teď je všechno jinak. Před očima se vyklubal velmi zajímavý tým, který nejenže může postoupit, ale ani osmifinále nemusí být poslední fáze. Postup je na spadnutí, čtyři body by stačit měly. Teď je ovšem důležité nekalkulovat. Nepropočítávat dopředu, co by kdyby.