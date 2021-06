Postupová matematika. Co potřebují Češi k osmifinále a kdy můžou mít jistotu

Vítěz „české“ skupiny totiž v první fázi vyřazovacích bojů narazí na druhý tým z nejtěžší skupiny F. Velmi pravděpodobně to bude Francie, Portugalsko, nebo Německo.

Nebylo by tak pro národní tým „výhodnější“ skončit na druhé příčce a mít tak v osmifinále za soupeře druhé mužstvo ze skupiny E, kde hraje Španělsko, Švédsko, Slovensko a Polsko?

Tabulka skupiny D Tým Z V R P S B 1. ČR 2 1 1 0 3:1 4 2. Anglie 2 1 1 0 1:0 4 3. Chorvatsko 2 0 1 1 1:2 1 4. Skotsko 2 0 1 1 0:2 1

„Abych řekl pravdu, spíš jsme se zabývali tím, co musíme udělat pro postup. Vnímáme samozřejmě možnost narazit na někoho z takzvané skupiny smrti, ale nekalkulujeme s tím,“ upozorňuje Jiří Chytrý, asistent hlavního trenéra Jaroslava Šilhavého.



„V Anglii chceme v úterý večer odehrát dobré utkání. Jestli nás to nasměruje tam, či onam, necháváme vyšší moci. Přijmeme to jako fakt,“ pokračoval.



A když už jsme v úvodu naznačili variantu s remízou...

Kdo postupuje Do vyřazovací fáze postoupí první dva celky z každé skupiny a doplní je nejlepší čtveřice ze šesti týmů na třetích místech. Pro určení pořadí je prvním kritériem počet bodů, poté rozdíl skóre, vyšší počet vstřelených branek, více výher, méně udělených karet a případně žebříček UEFA.

Na minulém Euru 2016 čtyři body k účasti ve vyřazovací fázi stačily, a ze skupiny se dokonce dostaly i dva celky s třemi body a nezáporným skóre.

„Vždycky do zápasu jdeme pro vítězství,“ odmítl tuto variantu přístupu k utkání Chytrý. „Připravujeme se tak, mentálně nastavujeme hráče vždy na vítězství. Vždy. Někdy to stačí, někdy ne.“



Čechům nicméně můžou nahrát ostatní výsledky v dalších skupinách, už před cestou do Londýna můžou vědět, že jim osmifinále nikdo nevezme.

Šilhavého výběr k jistotě postupu ještě před Anglií potřebuje, aby aspoň ve dvou jiných skupinách získal třetí tým maximálně tři body, což může nastat nejdříve v neděli.

Po sobotním programu může být jasno o tom, že na čtyři body nedosáhne třetí celek ve skupině F.

Stane se tak za předpokladu, že Maďarsko a Německo prohrají i druhý zápas na turnaji. Maďaři nastoupí proti Francii a Němci se utkají s obhájcem zlata Portugalskem. Ve skupině E naopak po sobotě ještě nemůže být jisté, že třetí v pořadí na čtyři body nedosáhne.

V neděli pak může ztratit naději na zisk čtyř bodů třetí tým ve skupině A.

K tomu je potřeba, aby poslední Turecko v závěrečném utkání neprohrálo se Švýcarskem. To by si naopak v případě vítězství polepšilo na čtyři body a Češi by ještě neměli jistotu, že by třetí tým z „áčka“ skončil za nimi.

Pokud by reprezentantům sobotní a nedělní výsledky nenahrály, mohli by získat definitivu postupu v pondělí, kdy jsou na programu závěrečné zápasy ve skupinách B a C. V „béčku“ by český tým potřeboval, aby aspoň jeden z dvojice Finsko, Rusko nebodoval. Ve skupině C pak nesmějí Ukrajinci remizovat s Rakouskem.

I kdyby jim nepomohly ostatní výsledky, půjdou Češi do duelu s Anglií ze skvělé pozice.

Vítězství nebo remíza jim zajistí postup z prvního místa.

Porážka a zároveň vítězství Skotska nad Chorvatskem znamená druhou příčku.

Porážka a vysoké vítězství Chorvatska (na předstižení Česka by si balkánský tým musel vylepšit současné skóre; Češi mají v rozdílu skóre 2, Chorvaté -1) znamená propad na třetí příčku.