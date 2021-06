Kapitán Darida: Už aby to začalo! Naše forma stoupá, jsme připravení

Kolaps dánského reprezentanta v sobotním duelu v Kodani otřásl všemi účastníky turnaje. Naštěstí však po děsivých scénách přicházejí nadějné zprávy: Eriksen z nemocnice komunikuje, v neděli ráno zdravil své parťáky.

A Euro, fotbalová akce roku, pokračuje dál.

V pondělí i s český týmem, jenž nastoupí ve Skotsku.

„Už když jsme sledovali Italy v zahajovacím zápase, dýchlo to na nás. Byl to takový první impulz, že už je to tady, že už to začalo. Ideálně bychom nastoupili už teď, ale počkáme si,“ řekl Darida.

Skotsko - Česko v pondělí od 15:00 v ONLINE přenosu

Hned první zápas může být pro další vývoj zásadní.

Vstup do turnaje je vždycky důležitý. Kdybychom udělali tři body, hodně by nám to pomohlo. Rozhodně to bude jedno z klíčových utkání skupiny.

Budou mít Skotové díky domácímu prostředí a takřka dvanácti tisícovkám fanoušků výhodu?

Nevnímám to tak. Naopak jsem rád, že na utkání lidi budou, vytvoří alespoň nějakou atmosféru.

Pro vás osobně začíná už třetí Euro: v roce 2012 jste zahajovací zápas s Ruskem (1:4) proseděl mezi náhradníky, o čtyři roky později jste byl na hřišti při duelu se Španělskem (0:1). Jak na to vzpomínáte?

Pro mě je každý zápas na Euru výjimečný. A i teď musím říct, že už se fakt těším! S klukama v týmu víme, že příprava z naší strany nebyla bez chybičky, ale zároveň i z tréninku cítím, že forma stoupá. Myslím, že budeme dobře připravení.

Chystáte si jako kapitán ke spoluhráčům nějakou řeč?

Jako před každým zápasem, takže i teď klukům něco řeknu.

Připravovali jste na Skoty něco speciálního?

Chystali jsme věci, které bychom v utkání rádi použili. Určitě bude důležité, abychom do zápasu dobře vstoupili. Věřím, že se nám to povede lépe než posledně, kdy jsme tady v Glasgow brzo inkasovali a pak už pro nás ten zápas byl těžký. Toho se musíme vyvarovat.

Tenkrát jste v Hampden Parku v Lize národů prohráli 0:1.

Musíme zklidnit hru, být důrazní v soubojích, snažit se kombinovat po zemi. Ale cítíme se vážně připravení: v kvalifikaci i v Lize národů naše forma stoupala, věřím, že na turnaji bude gradovat.